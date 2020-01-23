Израильский ученый разделал американцев, поляков и украинцев за Холокост

23.01.2020, Москва, Олег Кравцов

На форуме памяти жертв Холокоста, который пройдет сегодня в Израиле, западные лидеры выступят с трафаретными речами и ничего не скажут, что их страны в свое время косвенно способствовали уничтожению евреев.

Об этом в авторской колонке на страницах «Московского комсомольца» пишет известный израильский социолог, историк и культуролог Алек Эпштейн.

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Он называет «бесспорным историческим фактом» освобождение Освенцима Красной армией и «горькой правдой» то, что за годы функционирования шести созданных гитлеровцами в Польше лагерей уничтожения никто не попытался прекратить бесперебойную работу этих фабрик смерти.

«Ничего не сделали для этого ни англичане, ни американцы, ни кто бы то ни было другой, кто противостоял гитлеризму; уж точно ничего не сделали для этого сами поляки, которые — наряду с украинцами — составляли значительное большинство среди охранников и садистов, добивавших невинных жертв. Среди них были отнюдь не только евреи. Не говоря о более чем двадцати тысяч погибших в Освенциме цыган, среди умерщвленных гитлеровцами в этом лагере людей было и не менее пятнадцати тысяч советских военнопленных самого разного национального происхождения. Красная армия — вечная благодарность ей за это — положила конец освенцимскому аду», – подчеркивает Эпштейн.

«23 января в Иерусалиме с очередной трафаретно-покаянной речью наверняка выступит президент Германии, и новый набор красивых слов будут произносить наследный принц Великобритании и вице-президент США. Увы, что-то мне подсказывает — и, к сожалению, я уверен, что не ошибусь, — что принц Чарльз не выразит раскаяние в связи с тем, что на протяжении всех лет холокоста Великобритания не отменила введенные в мае 1939 года драконовские квоты (75 тысяч человек за пять лет) на въезд евреев в находившуюся под их мандатом Палестину», – пишет автор.

«Равным образом, шестое чувство подсказывает мне, что и вице-президент Майк Пенс так и не выразит даже символическое раскаяние в связи с тем, как равнодушно относился к страданиям и бедствиям европейских евреев Франклин Делано Рузвельт, в июне 1939 года запретивший кораблю «Сент-Луис» с 930 беженцами на борту пришвартоваться в американском порту. Эти 930 несчастных человек ничем и никак не угрожали стабильности и процветанию огромных Соединенных Штатов; со времен Великой депрессии, на которую так любят ссылаться защитники Рузвельта, прошло к тому времени уже десять лет.

Однако пассажирам «Сент-Луиса» так и не было дано разрешение сойти на американский берег, вследствие чего кораблю пришлось вернуться в Западную Европу (портом его приписки был Гамбург), а большинство пассажиров были убиты нацистами», – отмечает автор.

Он обращает внимание, что в Болгарии и Дании масштабы Холокоста были минимальными, поскольку в этих странах простые люди спасали евреев.

«Напротив, литовцы, украинцы и латыши запятнали себя массовым коллаборационизмом с нацистскими оккупантами, в значительной мере добровольным и осознанном соучастии в расправах над своими ни в чем не повинными соседями, сослуживцами, соучениками, вся вина которых состояла в их принадлежности к еврейскому народу. Увы, власти этих стран полностью замалчивают правду об этом, а на Украине при прошлом режиме нацистские прихвостни были введены в пантеон национальных героев.

В не меньшей, если не в большей мере эта проблема глубоко укорененного антисемитизма отличала в годы, непосредственно предшествовавшие холокосту, Польшу, президент которой трусливо отказался от поездки в Иерусалим, не желая слышать горькую правду об этом. Президент Путин дал совершенно верную оценку польскому послу в гитлеровской Германии: «Сволочь, свинья антисемитская»; но вместо того, чтобы признать этот очевидный факт, сделать верные выводы из прошлого ради будущего, президент Польши исключил себя из числа лидеров цивилизованных государств, которые сегодня собираются в Иерусалиме», – резюмирует Эпштенйн.