Израильский военный обозреватель развенчал миф о военном гении Залужного

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Главком ВСУ Валерий Залужный допустил ошибку, поверив, что масса западной техники поможет победить Россию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире радио «НВ» заявил сочувствующий ВСУ израильский военный обозреватель Давид Шарп.

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Он напомнил, что ранее заявлял, что для достижения серьезных успехов ему необходимо определенное количество САУ, танков, БМП и так далее.

«Возможно, он сам немного заблуждался и придавал этому количеству не просто значение. Было ощущение, что этого будет и достаточно: вот мы получаем такое количество и прямо пропорционально этому будут огромные успехи. Жизнь показывает, что это не совсем так», – сказал Шарп.

По его словам, проблемой для ВСУ становится и нехватка квалифицированных военных.

«Надо понимать, что качественные профессиональные артиллеристы не растут на деревьях. Недостаточно провести короткий курс, дать человеку орудие, насыпать безграничный боезапас, и все будет прекрасно. Артиллеристы должны учиться, иначе придется платить кровью, а их действия будут не очень эффективны», – полагает аналитик.

Как пример того, что не всегда новая техника и ее количество является залогом успеха, он назвал недавнюю войну в Йемене, где Саудовская Аравия обладала передовыми видами оружия, но терпела неудачи в боях с более закаленными и мотивированными хуситами.

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