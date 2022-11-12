Израильский военный: За «Герани» отомстим иранской революцией

Новости Украины

Иранские баллистические ракеты, которые якобы уже пакуются для передачи России, могут принести Украине такие разрушения, с которыми страна ещё не сталкивалась за всё время проведения СВО.

Об этом в эфире украинского канала «Politeka» заявил израильский офицер, военный эксперт Игаль Левин передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они же понимают, что передача ракет (иранских – ред.) – это дальше эскалация. Это не дроны-камикадзе. Как бы они не были все-таки тем оружием, которое определенный урон энергетической инфраструктуре Украины нанесла, несут смерти, десятки украинцев погибли конкретно от них, гражданских, это очень примитивное оружие, больше половины сбивается, там двигатели от мопедов в прямом смысле слова, там детали с «Aliexpress». Это действительно очень примитивное, простое оружие. Передача ракет таких, как «Fateh-110» и «Zolfaghar» – это оружие не сравнить вообще с этими дронами-камикадзе. Их нельзя производить в полукустарных условиях. Это сложное, серьезное, грозное оружие, которое бьет на многие сотни километров и несет полтонны взрывчатки. У того же «Shahed-136» двадцать килограмм взрывчатки. То есть это вообще не сравнить масштабы разрушений и угроз. Поэтому Иран прекрасно понимает, что, если он передаст эти ракеты – это уровень эскалации, возрастающий в разы. И, если мир отреагировал на дроны-камикадзе так – США и не только, о том, что Иран вмешивается в российско-украинскую войну и помогает России (Чья бы корова мычала, – ред.), то они должны понимать, что возможно будет дальнейшая реакция, не самая лучшая для Ирана», – заявил Левин.

Он добавил, что в случае передачи Тегераном ракет РФ, США могут пойти на ответные меры, например, вооружив иранских революционеров.

«У них же тоже много проблем, у них сейчас протесты происходят, очень серьезные. Два месяца уже не стихают, сотни погибших протестующих, под сотню погибших силовиков, очень близко к революции приближается и даже на грани гражданской войны тлеет. Тегеран может понимать, что сейчас они передадут «Fateh-110» и «Zolfaghar», а США передадут иранским революционерам контейнеры с оружием, или Израиль. Они могут взвесить все риски и подумать: «А оно нам надо?». Но, как мне кажется, все-таки, Патрушев выклянчит и, думаю, они все-таки дадут, к сожалению», – добавил израильский эксперт.