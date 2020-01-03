Израильский журналист рассказал, где Зеленский позаимствовал свое поздравление

03.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского было продолжением сериала «Слуга народа», в котором он сыграл главную роль.

Об этом в эфире интернет-канала ITON TV заявил израильский журналист Александр Вальдман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Вальдмана, Зеленский не стал президентом, а продолжил быть КВНщиком.

«Когда я увидел поздравление президента Украины Зеленского, у меня было ощущение, что я смотрю фрагмент фильма «Слуга народа», сериала. Я посетил интернет, просто пытался вспомнить, где я это видел. Я вспомнил: «Слуга народа», вторая часть, там тоже Зеленский поздравляет украинцев с Новым годом. Там тоже частично он на русском говорит, частично на украинском языке.

Но там он говорит такие вещи замечательные, начиная от того, что «мы добились того, что украинцы на вертолетах летают в магазины». А вообще Украина простирается от «Симферополя до Сейшельских островов». У вас не создалось ощущение, что мы посмотрели не поздравление президента, а видеоклип главного действующего лица Квартала 95, команды КВН», – заявил Вальдман.