Израильским зрителям объяснили запредельную наглость Зеленского словом «хуцпа»

Владимир Гладков.  
30.09.2023 00:01
  (Мск) , Москва
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Дзен, Израиль, Политика, Польша, Украина


Киевское руководство само добилось того, что антиукраинская риторика из уст польского руководства перестала быть просто предвыборным заигрыванием с избирателями, раздраженными помощью Киеву на фоне падения уровня жизни.

Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана заявил российский политолог Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство само добилось того, что антиукраинская риторика из уст польского руководства перестала быть...

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Вальдман спросил эксперта: «только выборами ли в Польше можно объяснить последние публичные разборки между Зеленским и польским руководством?».

«Зеленский есть Зеленский, Украина есть Украина, это такой термин очень хорошо знакомый израильскому зрителю, как хуцпа, Зеленский – хуцпан последнего разряда, [наглец] запредельный, совершенно отмороженный на всю голову. У поляков при этом существует достаточно много чего в генетической памяти насчёт различных бандитов с Украины – и бандеровцев, и времён Гражданской войны, далеко не только петлюровцев, и времён хмельниччины.

И когда им начинают объяснять, что им делать, что им не делать, кто они вообще такие, и предъявлять претензии, а Зеленский ещё и претензии выкатывает в немыслимо хамском виде в отношении Польши, Хорватии, Словакии, ещё и Венгрии, какие-то судебные иски по экспорту зерна и всего остального – ну, они и реагируют.

Вряд ли они бы это проглотили даже и без выборов. Я не исключаю, что то, что надо же избираться, куда же тут денешься, а тут тебе в лицо плюют, и кто плюёт! Украина, которую Польша выручает, как может. Я не исключаю, что в данном случае это послужило определённым дополнительным стимулом», – ответил Сатановский.

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