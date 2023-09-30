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Киевское руководство само добилось того, что антиукраинская риторика из уст польского руководства перестала быть просто предвыборным заигрыванием с избирателями, раздраженными помощью Киеву на фоне падения уровня жизни.

Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана заявил российский политолог Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вальдман спросил эксперта: «только выборами ли в Польше можно объяснить последние публичные разборки между Зеленским и польским руководством?».

«Зеленский есть Зеленский, Украина есть Украина, это такой термин очень хорошо знакомый израильскому зрителю, как хуцпа, Зеленский – хуцпан последнего разряда, [наглец] запредельный, совершенно отмороженный на всю голову. У поляков при этом существует достаточно много чего в генетической памяти насчёт различных бандитов с Украины – и бандеровцев, и времён Гражданской войны, далеко не только петлюровцев, и времён хмельниччины. И когда им начинают объяснять, что им делать, что им не делать, кто они вообще такие, и предъявлять претензии, а Зеленский ещё и претензии выкатывает в немыслимо хамском виде в отношении Польши, Хорватии, Словакии, ещё и Венгрии, какие-то судебные иски по экспорту зерна и всего остального – ну, они и реагируют. Вряд ли они бы это проглотили даже и без выборов. Я не исключаю, что то, что надо же избираться, куда же тут денешься, а тут тебе в лицо плюют, и кто плюёт! Украина, которую Польша выручает, как может. Я не исключаю, что в данном случае это послужило определённым дополнительным стимулом», – ответил Сатановский.