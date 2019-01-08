Израильское ТВ: Трамп может обменять Крым на Голанские высоты

08.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Россия, поддержав Сирию в войне с ИГИЛ, сорвала планы Израиля о признании своего суверенитета над Голанскими высотами, аннексированными в 1967 году.

Об этом в эфире израильского телеканала ITON TV-2 заявил политолог Давид Айдельман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда началась война в Сирии, возникла идея, что мы можем получить Голанские высоты. Если бы не Россия, которая вместе с Ираном и Хезболлой добилась территориальной целостности Сирии, был возможен сценарий ее распада. Тогда бы все взяли бы по кусочку, и мы тоже. На этот сценарий надеялся Израиль. Он не получился благодаря России», – сказал Айдельман.

Он также предположил, что США, которые заявили о выводе своих войск из Сирии, теперь могут признать аннексию Голланских высот

«Сейчас, когда американцы признают, что Асад, которого они не хотят, остается, мы можем попросить у них признать аннексию. Трамп может пойти на это, потому что это добавит ему голоса внутри Америки. Плюс, он за это попросит за это каких-то уступок от Израиля», – сказал Айдельман.

Он полагает, что такой сценарий устроит и Россию.

«Кроме Израиля от этого выигрывает Россия. Потому что до сих пор в мире царил Ялтинский миропорядок, поэтому никто не признает Крым. Если Трамп сделает это с Голанскими высотами, это очень хорошая новость для России, она делает возможными будущие изменения границы, которые до сих пор все считали нерушимыми», – сказал Айдельман.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», еще в 2013 году израильские власти выдали лицензию на поиск нефти районе спорных Голанских высотах американской компании Genie Energy, среди акционеров которой – Руперт Мердок и Джейкоб Ротшильд. В октябре 2015 года израильская газета Globes сообщила об обнаружении месторождения толщиной 350 метров. Это в 10 раз больше, чем обычные месторождения во всем мире, речь идет о миллиардах баррелей нефти.