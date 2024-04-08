Израильтянка Гайдар посмеялась над неумением релокантов монетизировать русофобию

Елена Острякова.  
08.04.2024 16:15
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Запад, Израиль, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Российской оппозиции нужно организовать себе за рубежом хотя бы что-то, напоминающее «кабинет» самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской.

Об этом в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву заявила сбежавшая транзитом из России через Украину в Израиль Мария Гайдар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российской оппозиции нужно организовать себе за рубежом хотя бы что-то, напоминающее «кабинет» самопровозглашенной «президентки...

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«Та оппозиция, которая есть, я смотрю с удивлением на то, как она не может собраться, соорганизоваться и что-то такое совместное придумать. Чтобы было что-то похожее, как минимум, на офис Светланы Тихановской. Не то, чтобы это самое мощное (не хочу критиковать), но даже этого нет. А есть одна какая-то рефлексия. На ней, конечно, далеко никуда не уехать», – сказала Гайдар.

Она считает, что большинство политэмигрантов уже не вернутся на Родину, хотя «можно не забывать про Россию, но очень бы хотелось, чтобы они не забывали и об Украине».

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