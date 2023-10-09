Израилю пророчат огромные проблемы в битве за Газу

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Израиль, проспавший наступление палестинских формирований, будет пытаться как-то реабилитировать себя, но сделать это будет крайне непросто.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин.

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Он считает, что наступление палестинцев на подконтрольную Израилю территорию «по крайней мере в первые сутки, получилось практически идеальным».

«Демонстрация палестинцами захваченных израильских военных баз, брошенных без боя десятков единиц бронетехники и тому подобное вдохновляют противников Израиля. Поэтому сейчас он будет пытаться как-то реабилитировать себя в глазах своего населения и попробует показать силу. Проблема в том, что ответить сейчас будет очень сложно. Нужно понимать, что сектор Газа – густонаселенная городская застройка, с большим количеством подземных тоннелей. Это может быть очень сложная операция, которую легко начать, но будет очень сложно закончить», – сказал Лямин «Московскому комсомольцу».

Он сравнивает предстоящие бои с СВО.

«Тут можно вспомнить СВО и бои за Мариуполь. В данном случае поле боя очень, очень сложное. В секторе Газа имеются подземные тоннели, которые за многие годы противостояния нарыли палестинцы. Если Израиль имеет господство в небе, то палестинцы все эти годы копали подземные тоннели, в том числе для сборки тех же ракет, которые они сейчас запускают по Израилю», – говорит эксперт.

По его словам, «очень высокая» вероятность того, что к конфликту подключится еще один давний враг Израиля – ливанская «Хезболла».

«Вооружения у нее намного больше, чем у палестинских группировок в секторе Газа. Иран в свое время передавал «Хезболле» оперативно-тактические ракеты и управляемые реактивные снаряды, которые накрывают практически всю территорию Израиля. И их может быть достаточно много. То есть это не те неуправляемые ракеты с низкой точностью, которые сейчас запускают палестинские группировки. Есть также береговые противокорабельные комплексы и много еще чего», – указывает аналитик.

При этом он считает, что Иран напрямую вмешиваться не будет.

«Считается, что это арабский конфликт, поэтому Иран будет стараться играть роль помощника, обеспечивать снабжение, помогать всем, чем только можно, но напрямую не воевать. Потому что на этой земле живут арабы, а не персы. Но опять же – вполне возможно, что в Ливане и секторе Газа могут быть иранские советники», – не исключает Лямин.