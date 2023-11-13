Израилю удалось то, что не смог сделать ИГИЛ – киевский политолог

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Методы войны Израиля против Палестины заставили отбросить противоречия и объединиться за одним столом всему исламскому миру, что ставит под вопрос гегемонию США на Ближнем Востоке.

Об этом в эфире канала украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Израилю удалось сделать на Ближнем Востоке то, что на Ближнем Востоке не удалось сделать [запрещенной в РФ террористической группировке] ИГИЛ, Исламскому государству. Ему удалось помирить персов с суннитами, шиитов с суннитами, они сегодня, по большому счёту, едины в платформе. И турки, и персы, и арабы, и другие мусульмане. Они едины в таком противостоянии Израилю. И многие старые вопросы, козни, а у них накоплена огромнейшая история взаимных обид в этом регионе, отложены сегодня в сторону. Мы видим, что это примирение буквально на наших глазах происходит, и формируется такая мусульманская ближневосточная платформа. И да, конечно, эта ситуация будет влиять негативно на Израиль и негативно будет влиять на возможности США в регионе. Потому что они получают объединённую исламскую оппозицию», – сказал Бортник.

Однако Шелест отметил, что при этом никто ничего не предпринимает в плане действий.

«Это потому что все оглядываются на Штаты, или на Штаты уже эти страны не оглядываются?» – уточнил журналист.

«Конечно оглядываются, но эти страны прекрасно понимают, что США потратили огромные ресурсы на Украину, и ещё одну такую войну сегодня США банально не потянут. Условно говоря, найти ещё 100 миллиардов на эту войну. А если случится большая война в регионе, она не будет менее интенсивной или дешевле. Скорее всего, даже наоборот. И все эти страны понимают, что, с одной стороны, США остаются геополитическим лидером и главной военной силой в мире, с другой стороны, что эта сила сегодня лишена надлежащих ресурсов для ведения новой победоносной войны. «Буря в пустыне» сегодня для США практически недоступна. Нет ресурсов просто, боеприпасов не хватит и техники не хватит в нынешней ситуации. Поэтому они ищут новый баланс, они демонстрируют Израилю и США, что они хозяева региона», – ответил политолог.