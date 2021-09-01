Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
01.09.2021 21:59 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, майдан, Общество, Политика, Россия
Просмотров:

Изречения Лукашенко во время Беломайдана напечатают на майках и пустят в продажу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился украсить свою официальную резиденцию картиной, на которой он и...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился украсить свою официальную резиденцию картиной, на которой он и его сын Николай изображены с автоматами. Это реальный эпизод, случившийся во время Беломайдана.

Об этом он рассказал сегодня во время посещения школы в Бобруйске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Написали картину, где я бегал с Колей с автоматом. Одна девчонка, папа работает в службе безопасности, а она учится в Академии искусств. Картина монументальная. Я сказал – во Дворец Независимости поставьте, чтоб видели. Такой важный в жизни моей был момент. Она довольно точно схватила. Мне понравилось», – сказал Лукашенко.

Кроме того, он намерен выпускать майки с принтами в виде своих цитат.

«Уже будем сейчас отшивать. Процент будут нам отчислять. Мы это собираем, и старикам на эти деньги будем что-то покупать», – поделился планами Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть