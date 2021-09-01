Изречения Лукашенко во время Беломайдана напечатают на майках и пустят в продажу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился украсить свою официальную резиденцию картиной, на которой он и его сын Николай изображены с автоматами. Это реальный эпизод, случившийся во время Беломайдана.
Об этом он рассказал сегодня во время посещения школы в Бобруйске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Написали картину, где я бегал с Колей с автоматом. Одна девчонка, папа работает в службе безопасности, а она учится в Академии искусств. Картина монументальная. Я сказал – во Дворец Независимости поставьте, чтоб видели. Такой важный в жизни моей был момент. Она довольно точно схватила. Мне понравилось», – сказал Лукашенко.
Кроме того, он намерен выпускать майки с принтами в виде своих цитат.
«Уже будем сейчас отшивать. Процент будут нам отчислять. Мы это собираем, и старикам на эти деньги будем что-то покупать», – поделился планами Лукашенко.
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