Изречения Лукашенко во время Беломайдана напечатают на майках и пустят в продажу

01.09.2021 21:59 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился украсить свою официальную резиденцию картиной, на которой он и его сын Николай изображены с автоматами. Это реальный эпизод, случившийся во время Беломайдана.

Об этом он рассказал сегодня во время посещения школы в Бобруйске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Написали картину, где я бегал с Колей с автоматом. Одна девчонка, папа работает в службе безопасности, а она учится в Академии искусств. Картина монументальная. Я сказал – во Дворец Независимости поставьте, чтоб видели. Такой важный в жизни моей был момент. Она довольно точно схватила. Мне понравилось», – сказал Лукашенко.

Кроме того, он намерен выпускать майки с принтами в виде своих цитат.

«Уже будем сейчас отшивать. Процент будут нам отчислять. Мы это собираем, и старикам на эти деньги будем что-то покупать», – поделился планами Лукашенко.