Изумление и гадливость. Сербы встречают волну противников СВО из России

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Сербы с изумлением открывают для себя многочисленных противников СВО, бежавших на Балканы и теперь синхронно с врагами России поливающих грязью свою Родину.

Такими впечатлениями с читателями «ПолитНавигатора» делится недавно вернувшийся из Белграда политолог Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии.

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…К сожалению, на данный момент нет более-менее точной статистики относительно численности новой, русской диаспоры в Сербии, однако ведущие белградские социологи и политологи говорят о цифре от 75 до 150 тысяч человек.

Причудливо ткется полотно истории, вспомним, что это далеко не первый пример миграции как жителей России в Сербию, так и сербов в Россию. Еще в ХVIII веке с дозволения монарших особ Российской империи «Дикое поле» (значительная часть Новороссии) стала заселяться сербами, приглашенными для освоения этих территорий. Тогда сербы стали форпостом южных границ империи – гранычарами (пограничниками на сербском языке), основав ряд русских городов – таких, как Славяносербск.

Спустя полтора столетия, благодаря выпускнику Пажеского его императорства величества корпуса (по-простому чижика) сербского короля Александра I Карагеоргиевича, уже русские, царские офицеры после революции ехали в Королевство сербов, хорватов и словенцев и служили преимущественно в пограничных войсках.

Сейчас, прогуливаясь по уютным и неторопливым улицам Белграда, мало кто из наших сограждан догадывается, что множество прекрасных, столетних домов, украшающих столицу и создавая ее неповторимый образ, были построены русскими архитекторами. И, надо сказать честно, что сербы до сих пор ценят и уважают тот вклад и развитие в их культуру государства, которое внесли наши эмигранты.

Но отвлечёмся от воспоминаний и истории и перенесемся в современную Сербию. Сербия это – европейская страна, с балканским колоритом, традиционными ценностями среди большинства людей, пытающаяся балансировать в современной геополитике, сохраняя свой характер и лицо.

Описание исторических связей России и Сербии невольно может натолкнуть читателя на мысль о том, что разгадка причин возникновения новой русской диаспоры лежит на поверхности и легко объяснима вышеизложенными факторами. Однако нет.

Хотелось бы идеализировать современные общества России и Сербии и считать именно данные факторы ключевыми, но реальность несколько иная (совершенно иная).

После начала Специальной военной операции многие граждане России определили для себя позицию неприятия конфликта. Предпосылки были разные, но магистрально они заключаются в следующих плоскостях:

1)СВО и последующие санкции, и ограничения против России, для ее граждан мешали ведению традиционного для многих бизнеса; 2)Любители путешествий по Европе, имеющие возможность работать дистанционно, не захотели ограничивать себя в этом и покинули страну; 3)Идейные противники СВО вопреки всему и в знак протеста (надо сказать без особой пользы, как для себя так и для дела) начали искать новое место жительства.

Как следствие, мы имеем приблизительный портрет усредненного россиянина в Сербии. Он оппозиционно настроен российской власти, мобилен в плане работы, с достаточно высоким уровнем благосостояния.

Так почему же Сербия? Во-первых, у России и Сербии заключено соглашение о безвизовом режиме, и наши сограждане могут на протяжении 3-х месяце легально находиться на территории страны, причем продление этого периода не является неразрешимой проблемой.

Во-вторых, с Сербией до сих пор существует прямое авиасообщение из Москвы, полет занимает всего 2 часа 40 минут. Тут, конечно, следует отметить, что с начала СВО билеты на прямые рейсы побили все рекорды по ценам и продолжают их бить, но для обеспеченных россиян комфорт дороже десятков тысяч рублей.

В-третьих, жизнь в Белграде и Москве сопоставима по финансовым затратам.

В-четвертых, Сербия находится почти в центре Европы, что предопределяет удобные логистические маршруты до излюбленных россиянами стран и городов.

В-пятых, все-таки для русских, Сербия очень комфортная страна обитания, так как для большинства ее жителей существует позитивный образ человека из России (процентов 90 сербов узнав, что ты из России, обязательно произнесет классическую фразу: «На небе Бог, на земле Россия»).

И вот тут начинается самое интересное. В настоящее время у тысяч сербов, имеющих (ОПЫТ ОБЩЕНИЯ) общение с нашими мигрантами, мир переворачивается с ног на голову!

Для большинства сербов, немыслимым является жесткая оппозиция наших мигрантов к власти (когда многие из них и вовсе со злобой и призрением говорят о России, сербы могут либо поколотить зарвавшегося гостя, либо интеллигентно уйти, уяснив на всю жизнь, что с ним говорил умалишенный).

В традиционных сербских кафанах (ресторанчиках, часто с длительной и интересной историей) новые русские пытаются заказывать смузи и вегетарианские блюда, как первого, так и второго в сербской традиционной кухне просто нет (исключение салаты).

Внешний вид приезжих также смущает сербское общество, так как не вяжется с традиционным представлением о русском богатыре. Чаще всего теперь русскоязычные в Сербии – это тощие очкарики, в обтягивающих джинсиках и остальной одежде унисекс.

Следствием всех этих факторов является тотальная деконструкция позитивного образа России в глазах обычных сербов. Реальность для многих оказывается просто невыносимой, и они демонстративно не замечают этих персонажей, теперь живущих с ними рядом.

И как бы это не было грустно, но с такими рУССКИМИ сербам теперь придется жить не один год.

Зачастую, будучи соблазненными мирскими выгодами, уже запущен полноценный процесс предоставления сербского гражданства (конечно же, не просто так, цены по словам сербских коллег доходят до 80 тысяч евро за паспорт).

Только посочувствовать можно сотрудникам сербского посольства, в настоящее время вынужденными иметь общение с новыми согражданами, которые не то, чтобы истории Сербии не знают, но даже на самом простом уровне не владеющих языком, но в то же время обладающими документами, подтверждающих их сербскость на протяжении нескольких столетий.

Надо признать, что если рассматривать проблему русских мигрантов в Сербии через призму экономических интересов, то, конечно, они выгодны и желанны для этой страны, но обратная сторона этой медали в радикальной смене восприятия русских в Сербии и как следствие – уничтожение той исторической преемственности братских отношений.

Недавно в Белграде один русский профессор заявил, что новая волна миграции из России в Сербию станет элементом российской «мягкой силы» на Балканах…что ж, стоит признать, этот элемент влияния является весьма сомнительным приобретением.