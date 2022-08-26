Извалялся в грязи как свинья: Пьяный сотрудник посольства США в Москве попал на видео

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МИД РФ опубликовал запись, где запечатлён сотрудник посольства США, с трудом передвигающийся по Москве после употребления чрезмерной порции горячительных напитков.

Представитель дипмиссии США в Москве Николас Сторми Наварро нажрался пьян, извалялся в грязи как свинья, чуть не попал под автомобиль. Пару раз асфальт, управляемый коварными агентами KGB, поднимался и бил дипломата по голове. Однако американский герой на автопилоте добрался-таки до ворот Спасо-хаус. Mission accomplished.

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«Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы», – язвительно комментируют в российском внешнеполитическом ведомстве.

А военкор Александр Сладков предположил, что алкоголем американский дипломат лечит стресс, вызванный неудачами украинских подопечных.

«Честно говоря, мы стараемся не выкладывать такие «пируэты» иностранцев в России. Шпионы чудят по-чёрному, то сделают закладку и тут же сядут гадить по большому, «не отходя от кассы». То любят друг друга страстно, дядя дядю… И вот сотрудник эмбаси США пришел пьяный, как кучер, грязный, мятый, мокрый… Даже свои же англосаксы его не сразу узнали. Да… Неудачи на украинском фронте кого хочешь доведут до запоя», – комментирует Сладков.