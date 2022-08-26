Извалялся в грязи как свинья: Пьяный сотрудник посольства США в Москве попал на видео

26.08.2022  01:34 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
Просмотров: 42
 
Дзен, Москва, Происшествия, США


МИД РФ опубликовал запись, где запечатлён сотрудник посольства США, с трудом передвигающийся по Москве после употребления чрезмерной порции горячительных напитков.

Представитель дипмиссии США в Москве Николас Сторми Наварро нажрался пьян, извалялся в грязи как свинья, чуть не попал под автомобиль. Пару раз асфальт, управляемый коварными агентами KGB, поднимался и бил дипломата по голове. Однако американский герой на автопилоте добрался-таки до ворот Спасо-хаус. Mission accomplished.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы», – язвительно комментируют в российском внешнеполитическом ведомстве.

А военкор Александр Сладков предположил, что алкоголем американский дипломат лечит стресс, вызванный неудачами украинских подопечных.

«Честно говоря, мы стараемся не выкладывать такие «пируэты» иностранцев в России. Шпионы чудят по-чёрному, то сделают закладку и тут же сядут гадить по большому, «не отходя от кассы».

То любят друг друга страстно, дядя дядю…

И вот сотрудник эмбаси США пришел пьяный, как кучер, грязный, мятый, мокрый… Даже свои же англосаксы его не сразу узнали. Да… Неудачи на украинском фронте кого хочешь доведут до запоя», – комментирует Сладков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть