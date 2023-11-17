Известие о прямом ж/д рейсе в Минск застало врасплох белорусскую диаспору в Крыму

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В следующем году между Крымом и Минском запустят прямой поезд «Таврия».

Об этом на выставке «Транспорт России» сообщил руководитель компании-перевозчика по железной дороге в Крым «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2024 году наши поезда отправятся по новому маршруту – свяжут Нижний Новгород и Симферополь, и первые международные рейсы «Таврии» пойдут в Белоруссию», – цитирует Ганова пресс-служба компании.

Никаких деталей запуска состава пока нет. «Гранд Сервис Экспресс» закупил 130 новых вагонов для пассажирских составов, и пока их постепенно получает. Нет деталей и у председателя региональной национально-культурной автономии «Беларусы Крыма» Романа Чегринца.

«Мы попросили дать уточнения, потому как пока даже в Белоруссии ничего не могут сказать конкретного. Возможно, информация ещё просто не дошла из бюрократических кругов. Будем выяснять в ближайшее время, потому что вопрос интересует многих», – отметил он.

Пассажирский поезд из Крыма в Минск в любом случае будет востребован, поскольку в поселке Кореиз (Ялта) находится государственный санаторий «Белоруссия», который круглый год принимает отдыхающих.

«С 2014 года отдыхающих возят автобусами, до 80% пассажиропотока составляли туристы «Белоруссии». Только раньше это были нерегулярные перевозки, а с недавних пор появился регулярный рейс «Ялта – Минск». И как только он появился, цена с 7 тысяч рублей за билет снизилась до 5,5 тысяч. В случае с поездом все будет зависеть от цены – если она будет высокая, то поездом будут пользоваться командировочные и финансово состоятельные люди. Хотя сейчас проезд в Минск с пересадкой в Москве, в купе, обойдется в 13 тысяч рублей», – уточнил Чегринец.

Он добавил, что путь автобусом в Белоруссию занимает 40 часов, на поезде с пересадками – 38-40 часов. Поэтому дорога на поезде не должна занимать больше двух суток, чтобы пассажиры не платили временем за комфорт.

На выставке «Отдых 2022» в Минске посол России в Белоруссии Борис Грызлов высказал пожелание соединить Белоруссию и Крым железнодорожным сообщением. С этой целью он предложил продлить маршрут состава «Симферополь – Смоленск». Спустя две недели председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Белоруссии Филипп Гулый анонсировал запуск прямого железнодорожного сообщения между Крымом и Минском с 26 мая. Однако на эту дату компания-перевозчик «Гранд-Сервис. Экспресс» назначила запуск маршрута «Симферополь – Смоленск».

С 23 октября из Ялты в Минск запустили регулярный автобусный рейс. Из Ялты автобус выезжает в 16:30, а в столицу Беларуси по расписанию должен прибыть в 10:05 на вторые сутки. Он проходит по Крыму через Симферополь и Керчь, по Крымскому мосту добирается до Краснодара, а дальше через Курск, Орёл и Брянск, Гомель и Бобруйск доезжает до Минска. За неделю работы рейс показал свою востребованность и теперь отправляется через день, тогда как изначально перевозчик планировал график один раз в неделю.