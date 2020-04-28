Известная донецкая журналистка нуждается в помощи

28.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

У известной донецкой журналистки Ольги Жуковой, матери двоих детей, обнаружена опухоль, ей необходима помощь для операции в России.

Об этом написала зам главреда «Русского Репортера» Марина Ахмедова в своем Telegram, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Олю Жукову я знаю хорошо. Мы познакомились в Донецке в том самом моем любимом кафе в начале войны. Она родилась в Донецке и не покинула его, когда началась война. Устроилась тогда работать журналистом. У нее две дочки – одна большая, живет в России, другая маленькая – Майя, живет с ней, в Донецке. Ребенок, выросший на войне. Всю войну Оля воспитывала ее одна», – написала Ахмедова.

Зам главреда «Русского Репортера» отмечает, что люди на Донбассе годами живут не только под снарядами, но в постоянном страхе и стрессе.

«Каждый день, каждый шаг был стрессом. И надо было приучать свою нервную систему к тому, что смерть хорошо слышна, она рядом, и она может стать твоей. Потом у жителей Донецка стали чаще диагностироваться опухоли», – пишет она.

И добавляет: «У Оли, конечно, не должно было бы быть никаких опухолей, она – оптимистичный человек. Но почему-то и у нее так получилось – новообразование в голове. Никто пока не знает – злое или доброе. Надо делать биопсию».

В Донецке врачи посоветовали провести обследование и операцию в России, так как «здесь тебе сделают на авось, а в России ювелирно».

«А это важно, чтобы ювелирно –новообразование между центром речи и центром принятия речи. Чтобы Оля не онемела и не перестала трещать, как она любит», – пишет Ахмедова.

По ее словам, Олю примет Первая городская больница Москвы, но у нее нет российского гражданства.

«Его может получить любой житель ДНР, но не все так просто. И еще ее болезнь совпала с карантином, и я пока не знаю, как это обстоятельство преодолеть. Врачи говорят, что до июня ждать можно, но лучше поторопиться. Операция для нее будет стоит триста или четыреста тысяч рублей. Ей поможет редакция, в которой она работает, но далеко не на всю сумму», – рассказывает Ахмедова.

Карта старшей дочки Оли 4276 6711 5078 2347 Анна Романовна Г.

На фотографии, которую опубликовала Марина Ахмедова, дочь Ольги Майя.

«Фото сделано накануне войны. В 2015 с Майей произошел такой случай. В День Победы Оля взяла Майю по работе на площадь – поговорить с ветеранами. Небо заволокли тучи, полил дождь. А наша кофейня – рядом. Оля схватила Майю, и туда. В маленькой кофейне людей полно, как в теремке. Все прячутся от дождя. И тут в окна застучал град – первый в жизни Майи.

Оля вынесла ее на улицу, собрала на ладонь льдинки и говорит – «Смотри, Майя, это – град!». А Майя спросила – «Град? Значит, опять детей убивать будут». Ей тогда было четыре года, и в их детском саду уже проводились учения – по свистку нужно было подойти к шкафчику, взять пакет с водичкой, кофточку, построиться и спуститься с подвал. Майе будет очень больно, если что-то случится с Олей. Поэтому я очень прошу тех, кто может, помочь нам собрать ей деньги на операцию. А мы за все отчитаемся, и я расскажу новости из больницы – из Москвы», – завершает свой рассказ Ахмедова.