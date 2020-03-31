31.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Происшествия, Россия, Туризм, ЮБК
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Известная гостиница в Крыму нарушила режим карантина




Семь объектов, располагающихся на территории гостиничного комплекса «Ялта-Интурист», и входящих в его структуру, закрыты на месяц из-за нарушения режима ограничения, введенного в Крыму из-за коронавируса.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространению инфекции заявил заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.

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«За вчерашние сутки было составлено пять протоколов и направлено в суд. На территории гостиничного комплекса «Ялта-Интурист» приостановлено семь объектов. Одно юридическое лицо, семь объектов. Объекты опечатаны. И два объекта в Алуште и Феодосии. Материалы находятся в суде. Сегодня будет решение», – сообщил Крутиков.

Министр курортов и туризма Вадим Волченко заверил, что о режиме карантина «в телефонном режиме предупреждены 100% всех руководителей отелей, санаториев, пансионатов, гостиниц».

«Обращаюсь отдельно к собственникам миниотелей, апартаментов, гостевых домов и частных квартир  –  время социальной ответственности наступило для всех. Если, не дай Бог, вы разместите заболевших людей, то вы подвергнете серьезному риску себя, своих близких и своих соседей. Муниципалитетам  даны поручения проверить все средства размещения и сдающиеся квартиры», – сообщил Волченко.

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