Известная российская певица получила гражданство ДНР

26.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

Российская рок-певица Юлия Чичерина, известная своими выступлениями в Донбассе, получила паспорт гражданина Донецкой Народной Республики.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Паспорт певице вручил лично глава ДНР Денис Пушилин.

«Я уже очень давно хотела паспорт ДНР, поскольку чувствую себя частью этого народа. И сейчас большая честь, что мне его в итоге выдали, и теперь я ваша часть», – прокомментировала Чичерина произошедшее в эфире телеканала «Юнион».