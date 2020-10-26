26.10.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Культура, Общество, Политика, Россия, Украина
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Известная российская певица получила гражданство ДНР


Российская рок-певица Юлия Чичерина, известная своими выступлениями в Донбассе, получила паспорт гражданина Донецкой Народной Республики.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Паспорт певице вручил лично глава ДНР Денис Пушилин.

«Я уже очень давно хотела паспорт ДНР, поскольку чувствую себя частью этого народа. И сейчас большая честь, что мне его в итоге выдали, и теперь я ваша часть», – прокомментировала Чичерина произошедшее в эфире телеканала «Юнион».

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