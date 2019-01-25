Известная русофобка скончалась в США

25.01.2019, Киев, Максим Карпенко

В США от рака умерла известная украинская националистка, дочка боевика УПА, вице-президент финансируемого Конгрессом «Национального фонда в поддержку демократии Ned», Надежда Дюк.

Об этом в своем блоге сообщила депутат Верховной Рады Мария Ионова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне смерти Петр Порошенко подписал указ награждении Дюк орденом княгини Ольги III степени.

Покойная руководила программами и стратегиями «поддержки демократических движений» в странах Европы и Евразии.

В частности, Дюк, выступая в роли «западного эксперта», сыграла свою роль в подстрекательстве Евромайдана в 2013 году.

За несколько месяцев до начала переворота Дюк выступила с программной статьей в Forbes, где утверждала, что при режиме Виктора Януковича молодежь не может быть «вершителем своих судеб».

«К сожалению, сейчас в Украине лояльность важнее достижений. Я вижу большое количество талантливых, одаренных молодых людей, которые не могут пробиться, потому что те, кто занимает руководящие должности, проявляют лояльность к тому, кто их туда посадил. Любой, кто исследует общества, знает, что это верный путь к катастрофе», – писала Дюк.

Впоследствии американка оправдывала нарушение прав русских властями Украины.

«Я ни разу не наблюдала каких-либо случаев дискриминации русских в Украине», – уверяла Дюк в марте 2014 года.

«Какая другая молодая женщина, из рабочей семьи, родители которой приехали в Британию как беженцы, смогла достичь академических высот и стать первой украинкой, которая получила докторскую степень в Оксфорде? Когда я спросила, где она нашла силы и веру в себя, ее ответ был прост: «Я просто знала, что должна это сделать». В этот момент я поняла, что Надежда Дюк, которая всю свою жизнь посвятила поддержке гражданского общества в Украине, просто знала, что это ее жизненная миссия», – пишет в некрологе на сайте «Голос Америки» еще одна эмигрантка с Украины Мирослава Гонгадзе.