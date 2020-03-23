Известная русофобка восторгается политикой Лукашенко

23.03.2020, Москва, Елена Острякова

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич не осуждает президента Белоруссии Александра Лукашенко за то, что он до сих пор не запретил въезд иностранцев в страну и не объявил карантин хотя бы в учебных заведениях.

Об этом она заявила в интервью белорусскому «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что здесь нелепо обвинять политиков, того же Лукашенко… Я не думаю, что здесь стоит сводить все к тому, что Лукашенко чего-то не делает. Никто не знает, что нужно делать. Ну закроем границы. Начнется черная торговля, когда исчезнут продукты и та самая туалетная бумага. Еще большее будет заражение», – сказала Алексиевич.

Она приравняла профессию политика к профессиям врача и солдата и назвала их всех «святыми людьми». Писательнице понравилась обстановка в Белоруссии, где люди гуляют по улицам без масок.

«Когда я вернулась в Беларусь, мне понравился покой, отсутствие паники, и продукты в магазинах есть, и туалетная бумага. Хотя говорят, что сейчас она исчезла в некоторых местах. Мне было грустно видеть людей Запада в растерянности, пустые полки в тамошних магазинах. И главное – нет гарантий, что те меры, которые там принимаются, защитят людей… А белорусы очень достойно себя ведут. В Лондоне уже закрыты рестораны, пабы. У нас это все открыто, люди туда ходят. Я живу в Троицком предместье. Я вижу из своего окна, как люди гуляют вдоль реки, кормят птиц, два рыбака ловят рыбу… Без масок», – отметила писательница.

В феврале она в интервью этому же изданию утверждала, что никто кроме Лукашенко «не сможет так сопротивляться Москве».

Алексиевич известна своей поддержкой Украины в конфликте с Россией и осуждением «агрессивного мира Берии, Сталина, Путина и Шойгу».