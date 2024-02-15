Известная украинская певица перешла на сторону России
На Украине сообщили о заочном подозрении певице Таисии Повалий, которая переехала в Россию.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.
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«Служба безопасности собрала доказательную базу на певицу и бывшую народного депутата Таисию Повалий, которая оправдывает агрессивную войну России против Украины. Накануне полномасштабного вторжения России она уехала в страну-агрессор, где получила российское гражданство и публично поддержала Кремль», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в одном из интервью она «восхваляла Путина» и «пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев».
В вину ей ставят то, что она в сентябре 2023 года по приглашению главы ЛНР Леонида Пасечника выступила на концерте в Луганске, где поддержала российскую армию.
Обвинение ей выдвинуто по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
– ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
– ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне);
- ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).
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