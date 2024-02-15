Известная украинская певица перешла на сторону России

Игорь Шкапа.  
15.02.2024 15:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Культура, Россия, СБУ, Украина


На Украине сообщили о заочном подозрении певице Таисии Повалий, которая переехала в Россию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

На Украине сообщили о заочном подозрении певице Таисии Повалий, которая переехала в Россию. Об...

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«Служба безопасности собрала доказательную базу на певицу и бывшую народного депутата Таисию Повалий, которая оправдывает агрессивную войну России против Украины. Накануне полномасштабного вторжения России она уехала в страну-агрессор, где получила российское гражданство и публично поддержала Кремль», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из интервью она «восхваляла Путина» и «пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев».

В вину ей ставят то, что она в сентябре 2023 года по приглашению главы ЛНР Леонида Пасечника выступила на концерте в Луганске, где поддержала российскую армию.

Обвинение ей выдвинуто по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

–  ⁠ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

– ⁠ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне);

⁠- ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

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