Известная украинская проститутка явилась на ТВ в необычном наряде

17.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Депутат Верховной Рады из Одессы Алексей Гончаренко , которого называют образцом политической проституции за смену Партии регионов на Блок Петра Порошенко после победы Евромайдана, отметился новой выходкой.

Вечером в среду Гончаренко нарядился в костюм клоуна, в котором пришел на эфир телеканала «Прямой».

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Гончаренко заявил, что пребывает в образе известного американского комика Чарли Чаплина и пытается высмеять руководителя «95 квартала» Владимира Зеленского.

«Владимир Зеленский тем, что он выдвинулся в президенты, он вместо того, чтобы быть смешным, он стал смешон», – заявил Гончаренко.

Зеленский выдвинулся в президенты Украины и занял второе место в рейтингах социологов после Юлии Тимошенко, чем разрушил планы партийного босса Гончаренко – Петра Порошенко на переизбрание на второй срок.

Очевидно, что депутат своим перфомансом на ТВ пытался угодить Порошенко и напомнить о себе – впереди не только президентская кампания, но и выборы в Верховную Раду, а депутатская неприкосновенность очень понадобится Гончаренко.

Впрочем, шоу Гончаренко оказалось явно неудачным – шутки про Зеленского вышли не смешными, таким образом, он в очередной раз лишь помог поднять упоминаемость конкурента Порошенко на ТВ.

Напомним, что это не первая выходка с переодеваниями Гончаренко – не так давно он явился на заседание ПАСЕ в резиновых перчатках, утверждая, будто опасается отравления ядом «Новичок» членами российской делегации.

Спустя несколько дней, после возвращения в Киев, Гончаренко передал перчатки Петру Порошенко под смех собравшихся в президентской администрации депутатов. Это произошло в день трагедии в Керчи, спустя несколько минут после того, как Порошенко с наигранной скорбью озвучил «соболезнования» крымчанам.

Интересно, что на этот раз Гончаренко появился в костюме клоуна в день, когда украинские патриоты отмечали память т.н. «киборгов» – военных, погибших в Донецком аэропорте. Поэтому украинские националисты восприняли перфоманс Гончаренко как кощунство.

Не оценили в Киеве и образ Чарли Чаплина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лёша Гончаренко – пи@&%+*л. Клоун – это клоун, а Чарли Чаплин – великий комик, до которого Алексею как до Киева в привычной для него позе», – комментирует киевская журналистка Олеся Медведева.