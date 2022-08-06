Известная украинская телеведущая грязно высказалась о россиянах и белорусах

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Новости Украины

Известная своей «черноротостью» украинская телеведущая Наталья Мосейчук, в прошлом работавшая на телеканалах Петра Порошенко, а ныне обслуживающая режим Владимира Зеленского, призналась, что нелюбовь к русским ей привила еще бабушка.

Об этом Мосейчук рассказала в эфире интернет-канала «Ходят слухи», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя бабушка говорила всегда: «Не верь кацапам и собакам», понимаете. Потому мнение об этих людях у меня сложилась с детства. Я очень хорошо знаю цену русским, цену белорусам. Белорусам так же, я их считаю одним народом. Тех, кто коллаборирует, я считаю одним народом. Я не делаю разницы, пусть потом они не говорят: «А мы не принимали участия в этой войне». Нет, вы принимали участие в войне, потому что нас обстреливали», – заявила Мосейчук.