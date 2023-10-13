Известное заведение фастфуда начало бесплатно кормить военных и медиков. Но не в России

Макдональдс в Израиле начал кормить бесплатно военных и медиков.

Это сообщение возмутило военкора Дмитрия Астраханя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проще говоря, тамошний макдональдс начал делать то, чего в России не начала делать ни одна компания, хоть своя, хоть международная. У меня нет вопроса, почему Мак ушёл из России, а в Израиле кормит военных. У меня вопрос, почему никто не делает такого у нас?», – написал Астрахань в своем тг-канале.

Его поддержал журналист «Известий» Дмитрий Зименкин.

«А ещё я слышал, что во многих субъектах РФ региональным СМИ “не рекомендуется поднимать темы и делать репортажи о героях СВО, проблемах их семей и т.д. вне рамок официальных сводок Минобороны и мероприятий с официальными же лицами”.

Ну, то есть – если губернатор там что-то сказал по теме или Росгвардия видео прислала для публикации в эфире, то норм. А если журналист хочет снять сюжет о том или ином герое СВО, пригласить в студию тех, кто ездил с гуманитарной миссией на Донбасс, то тут можно и по шапке получить, но чаще просто до эфира не доходит подобное», – написал Зименкин.