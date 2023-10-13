Известное заведение фастфуда начало бесплатно кормить военных и медиков. Но не в России

Елена Острякова .  
13.10.2023 22:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 133
 
Бизнес, Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Макдональдс в Израиле начал кормить бесплатно военных и медиков.

Это сообщение возмутило военкора Дмитрия Астраханя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Макдональдс в Израиле начал кормить бесплатно военных и медиков. Это сообщение возмутило военкора Дмитрия...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Проще говоря, тамошний макдональдс начал делать то, чего в России не начала делать ни одна компания, хоть своя, хоть международная. У меня нет вопроса, почему Мак ушёл из России, а в Израиле кормит военных. У меня вопрос, почему никто не делает такого у нас?», – написал Астрахань в своем тг-канале.

Его поддержал журналист «Известий» Дмитрий Зименкин.

«А ещё я слышал, что во многих субъектах РФ региональным СМИ “не рекомендуется поднимать темы и делать репортажи о героях СВО, проблемах их семей и т.д. вне рамок официальных сводок Минобороны и мероприятий с официальными же лицами”.

Ну, то есть – если губернатор там что-то сказал по теме или Росгвардия видео прислала для публикации в эфире, то норм. А если журналист хочет снять сюжет о том или ином герое СВО, пригласить в студию тех, кто ездил с гуманитарной миссией на Донбасс, то тут можно и по шапке получить, но чаще просто до эфира не доходит подобное», – написал Зименкин.

Как известно, в России у бойцов СВО на побывке возникали проблемы с проходом в кафе и рестораны в камуфляже, а также с обслуживанием на заправках и в автосервисах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть