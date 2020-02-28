Известного боевика «Армии освобождения Косово» убили и сожгли

28.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Обугленное тело одного из первых и наиболее активных боевиков армии албанских сепаратистов, воевавших при поддержке Запада с МВД и армией Югославии, Черима Кельменди было обнаружено на дороге у села Захач близ города Печ в Косово.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Покойный Черим Кельменди является братом Ибрагима Кельменди – одного из лидеров бывшего Народного движения Косово – сепаратистской организации. Организация была создана на базе объединения албанских марксистов, при поддержке германской и швейцарской албанских диаспор и дала начало Армии освобождения Косово (UCK), а впоследствии влилась в паналбанское движение «Самоопределение» нынешнего «премьера» Косово Альбина Курти.

Кельменди (справа) в составе UCK.

«Я подозреваю, что убийцы – это наемники, которых наняла сербская БИА (Безбедносно-информативна агенција, сербский аналог ФСБ – ред.), использовавшая горячие дебаты о политических убийствах, – заявил Ибрагим Кельменди после известия о гибели брата. – Пусть на них падет проклятие и стыд!».

То, с какой легкость политический лидер сепаратистов сразу же обвинил во всем сербов, наводит на мысль и о его причастности к смерти Черима Кельменди, поскольку для современного Косово списать любое преступление и общественную проблему на сербский фактор, давно превратилось в своего рода традицию. Либо же родной брат просто не заинтересован в расследовании преступления. Упомянутая им общественная дискуссия о политических убийствах – отсыл к недавнему процессу в отношении группировки «Око Народа», якобы планировавшей убийства первых лиц косовского «государства», руководимой бывшим соратником Курти – профессором Садри Рамабая.

«После получения сигнала, подразделения полиции Печа отправились на место происшествия, где обнаружили, что транспортное средство полностью охваченное огнем, – говорится в сообщении пресс-службы «полиции» Косово. – Подразделения пожарной охраны прибыли на место происшествия и потушили пожар. По предварительной версия жертва сначала была убита, а затем сожжена».

Впрочем, официальный представитель прокуратуры Печа Шкодран Никчи порекомендовал дождаться результатов экспертизы, прежде чем однозначно утверждать, что тело, найденное в автомобиле Черима Кельменди принадлежит именно ему. Тем не менее происшествие уже вызвало большой резонанс в косовском обществе.

«Уверяю вас, что мы будем использовать все правовые механизмы, чтобы раскрыть это жестокое убийство», – заявил на своей странице в Facebook «президент» Косово Хашим Тачи.

В свою очередь зампредседателя «Союза ветеранов UCK» Насим Харадинай предположив, что Кельменди мог быть убит «как солдат» сербскими спецслужбами, все-таки предложил Демократической лиге Косово дать официальную оценку произошедшему. Последнее связано с тем, что при жизни убитый боевик был яростным ненавистником и критиком ДЛК, которая в конце 80-х по совету тогдашней администрации США не желавшей распада СФРЮ (все изменилось после с приходом к власти демократов и Билла Клинтона) начала переговоры со Слободаном Милошевичем. Вторым объектом нападок погибшего был покойный лидер ДЛК, первый президент Косово Ибрагим Ругова.

Незадолго до смерти Черим Кельменди в своем Facebook сделал запись, в которой заявил, что на имени Руговы сейчас пытаются отмыться все те, кто раньше сотрудничал с Белградом и коммунистами.

Кельменди перед гибелью.