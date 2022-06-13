Известного польского футболиста травят за отказ покинуть Россию

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После заключения польским футболистом Мацеем Рыбусом контракта с московским «Спартаком» среди польских журналистов появились призывы к исключении левого защитника из национальной сборной.

При этом надо заметить, что Рыбус выступает в футбольных командах российской Премьер-лиги с коротким перерывом с 2012 года, не считая короткого перерыва.

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Футболист начинал игру в России в клубе «Терек» (ныне «Ахмат») из Грозного. С 2017 года был игроком московского «Локомотива». После начала СВО на Украине на польских футболистов оказывалось мощнейшие давление: их всех призывали немедленно отказаться от дальнейшей карьеры в России.

Решение спортсмена заставило его оправдываться перед агрессивными выпадами польских СМИ. Это обязательство взял на себя менеджер футболиста Мариуш Пекарский. В одним из интервью он подчеркнул, что Рыбус давно проживает в России, женат и имеет детей с гражданкой РФ.

«Это непростая обстановка. У Мацея двое детей, жена россиянка. Жене и детям безопасно в России. Давайте представим, что Мацек возвращается в Польшу. Мы понимаем, какое – и это на протяжении многих лет – отношение сложилось у поляков к России. Достаточно посмотреть, что происходит в социальных сетях и в новостных программах. Представим, что Мацек отправляет в польский садик своего ребенка. Это было бы неприятно. Дети слушают, что говорят родители дома и потом переносят все это на свои отношения с другими детьми. Поэтому он остается в России. Там его семья в безопасности», – сказал менеджер футболиста.

Он добавил, что Рыбус в других странах Европы тоже не мог бы себя чувствовать комфортно. Это связано с присутствием многочисленной, агрессивно настроенной украинской диаспоры.

Мацей Рыбус был основным игроком в 66 матчах сборной Польши. Теперь польские журналисты призывают исключить Рыбуса из польской национальной футбольной команды. Некоторые обвиняют его в несоблюдении принципов, признанных другими польскими спортсменами, а также Польского союза футбола, который активно лоббировал за бойкот российской лиги и сборной. Рыбуса на родине ожидает волна ненависти.