Известного врача в Севастополе разоряют по решению суда

29.07.2021, Севастополь, Виктор Орлов

Проработавший более пятидесяти лет в Первой городской больнице известный в Севастополе врач-уролог Сергей Полегенько может быть в буквальном смысле разорён по решению суда – ему угрожает взыскание свыше 300 тысяч рублей.

«С меня уже высчитали 116 тысяч – прямо из зарплаты и пенсии. Я остался без денег», – сетует 76-летний медик.

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В 2017-18 годах Полегенько открыл в Песчаной бухте грязелечебницу. По совету дочки он обратился к супругу ее знакомой – юристу Денису Стародубцеву.

«Договорились, что, в случае необходимости, он будет оказывать юридические услуги клинике. В реальности, за время работы грязелечебницы этого ни разу не понадобилось. Однако, когда клинику пришлось закрыть, Стародубцев потребовал оплатить счет, несмотря на то, что никаких услуг я не получал. Причем, документы были составлены так, что долг клиники я взял лично на себя», – рассказывает доктор.

По его словам, попытки договориться с юристом ни к чему не привели – он избегает встреч и не отвечает на звонки.

«Формально, по документам, он прав, а по совести – навязал свои услуги, воспользовавшись невнимательностью пожилого человека при составлении бумаг», – говорит Полегенько.

Решение по тяжбе, которая длится уже второй год, 2 августа должен вынести Апелляционный суд Севастополя.