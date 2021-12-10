Известному военкору с гражданством ДНР не дают паспорт России

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Новости Украины

Журналисту из США Патрику Ланкастеру, переехавшему в Донецк и получившему гражданство ДНР, не дают гражданство РФ.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «Политнавигатора».

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Патрик Ланкастер приехал в Донбасс в 2014 году снять репортаж о происходящих в регионе событиях, и так и остался в Донецке. Получил гражданство ДНР. Женился на местной девушке, которая родила ему детей. Неоднократно ездил на линию фронта снимать репортажи, присутствовал при штурме аэропорта, и во время Дебальцевской операции.

«Почему Россия не может решить, должны ли все граждане республики иметь равные права?» – написал он в соцсети.

Ланкастер напомнил, что паспорта России выдают жителям Донбасса уже более двух лет – за это время их получили сотни тысяч человек. Чтобы упростить и ускорить процедуру, Госдумой РФ даже был принят закон «об упрощённой системе получение гражданства».

«Я подал заявление на получение российского гражданства, передав все надлежащие документы в главное донецкое паспортное управление, как и требовалось. После двух месяцев ожидания мне сообщили (главным паспортным управлением в Донецке), что моя просьба была отклонена (вместе со многими другими не украинцами) правительством Российской Федерации, поскольку Россия вновь изменила законодательство, заявив, что граждане ДНР/ЛНР, не имеющие украинского гражданства, не могут получить российское гражданство по «упрощенной схеме», – пояснил журналист.

Дальнейшие разбирательства и попытки пробиться через бюрократическую систему также не принесли никакого результата.

«Совершенно очевидно, что имеет место определенная дезинформация и недопонимание. Когда я даже сегодня обратился в паспортное управление в Донецке, мне сообщили, что согласно российской директиве они больше не принимают обращения граждан Донецкой Народной Республики, не имеющих украинского гражданства, с просьбой о получении российского гражданства. Почему граждане Донецкой и Луганской народных республик не пользуются равными правами со стороны России? Является ли это ошибкой или преднамеренной дискриминацией?

Исправят ли соответствующие власти эту ситуацию или же некоторые граждане ДНР/ЛНР, не являющиеся украинцами, будут по-прежнему считаться Россией недостойными, когда другие – наоборот?» – возмутился американец.

Журналиста из Америки также поддержал автор канала WarGonzo, военкор Семён Пегов.

«Понятно, что он американец ирландского происхождения и всё такое. Но своей работой на донецкой передовой Патрик, безусловно, доказал, что в экстремальных ситуациях – когда речь в прямом смысле идёт о жизни и смерти – он более русский, чем те русские, которые предпочитают отсиживаться в тылу и не замечать, как полуфашистский киевский режим (при поддержке Запада и США, кстати) методично истребляет население исконно русского Донбасса. Гражданство ДНР он получил абсолютно заслуженно – ни у кого на Донбассе это сомнений не вызывает. Может быть, паспорт РФ ему не дают, потому что считают шпионом? Тогда почему контршпионские службы до сих пор его не раскололи – ведь он уже семь лет колесит по донбасским позициям? В общем, логики, повторюсь, во всём этом мало. А молодая русская семья страдает», – написал Пегов в своём блоге.

Своё мнение о происходящем также высказала российская рок-исполнительница Юлия Чичерина.

«Бесстрашный репортёр, информационный боец доброволец Патрик Ланкастер, восьмой год сражается за Русский мир, настолько любит Россию, что женился на русской красавице и завёл детей, стал гражданином ДНР и верен своим согражданам — организовал сбор средств и купил дом для многодетной семьи из поселка Зайцево в ДНР, которая осталась без крова во время налета ВСУ», – написала она в соцсети.

Певица напомнила, что гражданство России без проблем получили актер Жерар Депардье и певица Наталья Орейро, которой посол РФ лично вручил паспорт в Аргентине.

«В отличие от выше перечисленных Патрик Ланкастер точно достоин этого паспорта, и ему он реально необходим», – заключила Чичерина.