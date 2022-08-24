Известную в Молдове винодельню заставили спрятать от посетителей коллекцию вин, подаренных Путину

24.08.2022  22:26 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал


Коллекцию вин, принадлежащих российскому президенту Владимиру Путину, убрали из подвалов Cricova.

Об этом молдавскому изданию «Ньюсмейкер» рассказал временный гендиректор комбината Сорин Масло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Коллекцию вин, принадлежащих российскому президенту Владимиру Путину, убрали из подвалов Cricova. Об этом молдавскому...

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В компании отметили, что коллекция Путина состоит из 607 бутылок вина. В феврале этого года бутылки отправили на склад. Причины не уточняются.

Коллекцию дорогого вина Владимиру Путину на юбилей в 2002 году подарил тогдашний президент Молдавии Владимир Воронин, но она так и осталась на хранении в запасниках Cricova. Здесь же хранятся коллекции вин некоторых российских чиновников: Сергея Нарышкина, Владимира Якунина и вице-президента «Газпрома» Александра Медведева, а также патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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