Известную в Молдове винодельню заставили спрятать от посетителей коллекцию вин, подаренных Путину

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Коллекцию вин, принадлежащих российскому президенту Владимиру Путину, убрали из подвалов Cricova.

Об этом молдавскому изданию «Ньюсмейкер» рассказал временный гендиректор комбината Сорин Масло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В компании отметили, что коллекция Путина состоит из 607 бутылок вина. В феврале этого года бутылки отправили на склад. Причины не уточняются.

Коллекцию дорогого вина Владимиру Путину на юбилей в 2002 году подарил тогдашний президент Молдавии Владимир Воронин, но она так и осталась на хранении в запасниках Cricova. Здесь же хранятся коллекции вин некоторых российских чиновников: Сергея Нарышкина, Владимира Якунина и вице-президента «Газпрома» Александра Медведева, а также патриарха Московского и всея Руси Кирилла.