Известный африканский политик перешел в православие

29.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Бывший вице-премьер африканского Габона Бруно Бен Мубамба получил церковное имя Владимир и был крещен в Москве.

Об этом в своем блоге сообщил бывший пресс-секретарь Одесской епархии протоиерей Андрей Новиков, служащий сегодня в одной из церквей российской столицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, в день Крещения Руси, Господь сподобил совершить чиноприем в Православие экс вице-премьера Габона Бруно Бен Мубамбы с именем Владимир (по его просьбе). Бруно – очень образованный человек, окончил одно из элитарных учебных заведений Франции (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales в Париже). Долго беседовали с ним о вере, он прекрасно разбирается в отличиях Православия от католицизма.

Радость на сердце от того, что человек нашел Истину так далеко от дома, причем сделал абсолютно осознанный выбор. Понимает проблему с Александрийским Патриархатом. Возвращается в большую политику дома. Это будет первый габонский православный политик вообще, тем более, такого уровня», – написал Новиков.