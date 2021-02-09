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09.02.2021, Вашингтон, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, США
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Известный американский дипломат призвал Байдена к сотрудничеству с Путиным


У США и России сейчас нет конкретных тем для положительной дискуссии.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом телеканала «Голос Америки» заявил бывший посол США в России Майкл Макфол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Макфола американский президент Джо Байден должен сотрудничать со своим российским коллегой Владимиром Путиным, они способны договариваться, как показал недавно случай с продлением договора об ограничении стратегического вооружения.

«Нужно работать с Путиным по разным вопросам – есть вопросы, о которых они должны договориться. А между прочим, они только что смогли договориться о продолжении СНВ-3 на пять лет, который я поддерживаю, я считаю, это очень правильное решение, я принимал участие в переговорах об этом.

Но что будет дальше, по каким другим вопросам они будут сотрудничать, об этом трудно говорить. Может быть, для Байдена будет легче говорить о правах человека, потому что нет конкретной положительной темы для дискуссии между Россией и Америкой сейчас», – заявил Макфол.

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