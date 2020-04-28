Известный американский экономист назвал техническую школу РФ одной из лучших в мире

28.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Из-за объявленной ВОЗ пандемии COVID-19 ускорится цифровая революция и переход к высокотехнологической экономике.

Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Центра по устойчивому развитию в Колумбийском университете, советник генсека ООН по целям устойчивого развития Джеффри Сакс.

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Он полагает, что нынешняя ситуация научит людей носить маски, в общественных местах при болезни или риске заболеть, что уже многие годы стало нормой в странах Восточной Азии.

«Кроме того, пандемия, вероятно, ускорит цифровую революцию, все ее компоненты: связь 5G, роботизацию предприятий, технологии искусственного интеллекта и электронного правительства, цифровую торговлю и платежи. Посмотрите, ведь те компании, которые активно нанимают новых сотрудников во время нынешнего кризиса, это в том числе онлайн-гигант Amazon и другие компании онлайн-торговли и логистики», – сказал экономист.

Он прогнозирует, что ускорится долгосрочный сдвиг от нефти и газа к местным возобновляемым источникам энергии, такой как ветряная или солнечная.

«Это отчасти является мерами по борьбе с изменениями климата, но отчасти и мерой для сокращения производственных цепочек. Это особенно важно для России, нуждающейся в переходе к высокотехнологичной экономике на основе того высокого уровня образования, который есть в стране. Это достижимо, ведь у России одна из лучших технических школ в мире», – подчеркнул Сакс.