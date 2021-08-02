Известный бизнесмен в Крыму врезался на джипе в легковушку – погибла приезжая с Украины

02.08.2021, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму полиция завела уголовное дело на водителя автомобиля Lexus LX 570, который, пытаясь объехать пробку на Евпаторийском шоссе, мчался по обочине и протаранил сворачивавшую на второстепенную дорогу Toyota Camry. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в результате ДТП 53-летняя пассажирка погибла, а 11-летний мальчик получил травмы.

По данным крымских СМИ, за рулем Lexus находился владелец сети автозаправок «ТЭС» Сергей Бейм.

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«В отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexus LX 570 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека… Позже поступила информация о том, что женщина скончалась в реанимационном отделении в результате полученных телесных повреждений. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия», – заявили в пресс-службе МВД по Крыму.

Сам Бейм не считает себя виновником ДТП. В комментарии изданию «Подъем» он подтвердил, что находился за рулем внедорожника, а по обочине решил ехать потому, что в обе стороны была пробка:

«Я был за рулём. Сейчас и так по видео видно, кто сплошную нарушал, кто на какой линии, кто как действовал. Оценку этому должен дать следователь. Там находились дедушка, бабушка, ребёнок, жена и водитель – муж, отец ребёнка, сын погибшей женщины. Я этим людям выразил соболезнования, у них горе. Но ДТП бывает на дороге со всеми. И обвинять человека сейчас не хочу, пусть компетентные органы дадут комментарии. Иначе я обижу человека, у которого сейчас и так горе. Мы помогаем людям, которые попали в очень сложную ситуацию, потому что он сам не местный, он с Украины. Машину ему в прокат взяли, чтобы он мог ездить. Он попросил ребёнка на обследование положить в детскую больницу, я помог. Пробка была, что в ту сторону больше чем на полтора часа, что в обратную сторону. Вместо того, чтобы расширять дороги, дорожники затеяли такие издевательские пробки».

Крымский блогер Александр Горный на своей странице в соцсети призвал главу республики Сергея Аксенова вмешаться в ситуацию:

«Почему молчит глава Крыма? Почему молчит партия власти? Почему молчат депутаты и Поклонская? Или спонсора трогать нельзя? Произошло смертельное ДТП с участием известного крымского бизнесмена, который летел по обочине. Это резонансная история тем более после того, как чел сказал, что он не виновен. Соцсети бурлят и люди возмущены, понимая, что историю технически сливают, призывают бойкотриовать заправки товарища. Лично я на заправки этого кадра больше никогда не заеду. Для меня лично он убийца, и это мое личное оценочное суждение. Уверен, что не только я. Но я жду реакции Сергея Валерьевича, и что он гарантирует объективное разбирательство».

Блогер Александр Талипов на своей странице отмечает, что представители водителя «Тойоты» просят его о помощи и боятся, что дело «замнут»:

«Родственники обращаются ко мне с просьбой о помощи, с их слов за рулём находился ВИП бизнесмен Крыма, собственник заправок ТЭС Бейм. Они боятся, что сейчас их сделают крайними. Они просят помощи и огласки», – написал Талипов.

Он обратил внимание, что буквально несколько дней назад очевидцы зафиксировали, как аналогичный объезд пробки по обочине практиковал автомобиль, закрепленный за вице-премьером Крыма Евгением Кабановым.

«Вип-чиновник Совмина, видео нарушения которого я выкладывал неделю назад, никакого не понес наказания, надеюсь это станет уроком для всех, обочины не для езды!» – комментирует Талипов.