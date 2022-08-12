Известный блогер пойман на новых провокациях на малой родине Шойгу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российский трэвел-блогер Антон Лядов продолжает съемки антироссийского видео в республике Туве.

Как пишет Telegram-канал «Кремлевская прачка», появляется все больше свидетельств тувинцев о том, что Ляхов просил их рассказать на камеру, как плохо живется в республике, особенно «после начала войны».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Председатель администрации пгт. Каа-Хем Сергей Лаптев рассказал, что его товарищу из Абакана Лядов предлагал деньги за подобное интервью.

«Под прикрытием съемок праздника у ребят задача в очередной раз макнуть нас в грязь, снять, как у людей все плохо. Надоели уже все эти уроды. Пообливают нас грязью, а некоторые из земляков умудряются еще интервью им дать. Не секрет, что впереди предвыборная кампания, и я против таких технологий, которые нас с вами выставляют в негативном свете. Будьте бдительны. Если вам попадутся эти горе-блогеры, шлите их обратно в Москву», – рассказал Лаптев.

Ранее стало известно, что Лядов пытался за бутылку пива заставить двух рабочих в Туве рассказать на камеру, что жизнь в республике ухудшилась после начала СВО на Украине.