Известный блогер пойман на новых провокациях на малой родине Шойгу

12.08.2022  17:31 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Провокации, Россия


Российский трэвел-блогер Антон Лядов продолжает съемки антироссийского видео в республике Туве.

Как пишет Telegram-канал «Кремлевская прачка», появляется все больше свидетельств тувинцев о том, что Ляхов просил их рассказать на камеру, как плохо живется в республике, особенно «после начала войны».

Российский трэвел-блогер Антон Лядов продолжает съемки антироссийского видео в республике Туве. Как пишет Telegram-канал...

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Председатель администрации пгт. Каа-Хем Сергей Лаптев рассказал, что его товарищу из Абакана Лядов предлагал деньги за подобное интервью.

«Под прикрытием съемок праздника у ребят задача в очередной раз макнуть нас в грязь, снять, как у людей все плохо. Надоели уже все эти уроды. Пообливают нас грязью, а некоторые из земляков умудряются еще интервью им дать.

Не секрет, что впереди предвыборная кампания, и я против таких технологий, которые нас с вами выставляют в негативном свете. Будьте бдительны. Если вам попадутся эти горе-блогеры, шлите их обратно в Москву», – рассказал  Лаптев.

Ранее стало известно, что Лядов пытался за бутылку пива заставить двух рабочих в Туве рассказать на камеру, что жизнь в республике ухудшилась после начала СВО на Украине.

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