Известный диссидент заявил, что позиция Путина по Украине морально оправдана

20.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Россия не могла бросить людей на произвол судьбы людей, которые пострадали в результате распада Советского Союза.

Такое мнение в интервью Украина.ру высказал украинский политолог и диссидент советских времен Владимир Малинкович, с 2008 года проживающий в Германии.

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“Позиция Путина по Украине в значительной мере морально оправданна, но юридически нет. С точки зрения формального международного права, за которое держатся либеральные партии Европы, нарушений со стороны России много. Но такие нарушения есть по всему миру. Достаточно только вспомнить, что американские войска находятся в Сирии без согласия официальных властей. Международное право само по себе, увы, сегодня не способно адекватно отвечать требованиям времени. Оно нуждается в реформах”, – сказал Малинкович.

По его мнению, поддержка Москвой республик Донбасса напрямую связана с моральной ответственностью России за то, что произошло в результате распада СССР.

“Бросить людей, которые пострадали в результате распада Советского Союза, Россия не имела права. Поэтому я вижу поддержку со стороны России ДНР и ЛНР оправданной.

А вот европейцы всего этого не понимают. Просто это далекая для них проблема. Для них вопрос решается просто: распался СССР, и это надо принять как факт. На мой же взгляд, то, что сейчас происходит на Украине, прямой результат распада всех тех связей, которые существовали тогда”, – убежден эксперт.

Он также отметил историческую подоплеку, подчеркнув, что “конфликт между польской и русской Украиной никуда не делся” и проявился в нынешней ситуации.

“К сожалению, Европа относится равнодушно к событиям, которые происходят формально в центре европейского континента. И это часто приводит к ошибкам европейских правителей в украинском вопросе”, – резюмировал Малинкович.

Ранее он заявил, что нарушающей собственную Конституцию Украине нечего делать в ЕС.