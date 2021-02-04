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04.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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Известный дончанин назвал Киев самым продажным городом планеты

Новости Украины

На Украине всегда была очень существенная прослойка населения, которая ждала врагов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью спецкору «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину заявил известный донецкий художник Равиль Акмаев.

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Он рассказал, как поссорился со своим бывшим киевским другом, который после начала майдана «письма строчил передовицами из бандеровских газет».

Он также сказал, что общался с харьковчанами.

«Я им честно сказал: вас в Харькове смогли на колени поставить, а нас – нет. И кто поставил? Киев – самый продажный город планеты, где власть за неделю по три раза менялась», – сказал Акмаев.

Он вспоминает рассказы матери, как пришли немцы.

«Наши-то все мужчины на фронте, а тут появляются на улице дядьки в вышиванках, с хлебом-солью на рушниках. Бледные – месяц в подвалах просидели, чтоб на фронт не попасть. И орут: «Бийте краснопузых!». Все аж оторопели. А сосед Петя, вместе росли, моим говорит уже на мове: «Будете гавкать, немцам сдам». То есть уже была прослойка людей, которые ждали врагов. Конечно, в 2014 все повторилось», – говорит дончанин.

При этом он скептически относится к презентованной в Донецке доктрине «Русский Донбасс».

«Слова там хорошие, честные. Но заявка на Новороссию, на присоединение Харькова, Днепропетровска, Запорожья … это фантазии. Киев в них успел столько своего гноя влить, они и нас, и вас перезаразят», – считает Акмаев.

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