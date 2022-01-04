Известный экономист предсказал ЕС гражданские войны и обрушение евро

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Новости Украины

В 2022 году Евросоюз могут охватить гражданские войны, связанные с агрессивной деятельностью исламистских группировок.

Об этом в эфире киевского интернет-канала «Капитал» заявил российский экономист Михаил Хазин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Процессы экономического распада, которые могут очень ускориться в 2022 году, могут завершиться тем, что евро начнёт резко падать. Кроме того, я не исключаю, что всякого рода гражданские войны, которые могут начаться на территории ЕС, связанные, прежде всего, с агрессивной деятельностью всяких исламистских группировок, которые расплодились за последние годы в ЕС просто как блохи на дикой собаке, они, соответственно, тоже могут сыграть тут свою роль», – спрогнозировал Хазин.

«Если имеется некий потенциал террористических организаций, то всегда найдутся те, кто будут эту ситуацию раскачивать. Хотя бы для того, чтобы получить больше денег на обеспечение безопасности», – добавил экономист.