Известный экономист предсказал ЕС гражданские войны и обрушение евро

04.01.2022  15:46 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, ЕС, Политика, Сюжет дня, терроризм, Украина
Новости Украины

В 2022 году Евросоюз могут охватить гражданские войны, связанные с агрессивной деятельностью исламистских группировок.

Об этом в эфире киевского интернет-канала «Капитал» заявил российский экономист Михаил Хазин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В 2022 году Евросоюз могут охватить гражданские войны, связанные с агрессивной деятельностью исламистских группировок....

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«Процессы экономического распада, которые могут очень ускориться в 2022 году, могут завершиться тем, что евро начнёт резко падать. Кроме того, я не исключаю, что всякого рода гражданские войны, которые могут начаться на территории ЕС, связанные, прежде всего, с агрессивной деятельностью всяких исламистских группировок, которые расплодились за последние годы в ЕС просто как блохи на дикой собаке, они, соответственно, тоже могут сыграть тут свою роль», – спрогнозировал Хазин.

«Если имеется некий потенциал террористических организаций, то всегда найдутся те, кто будут эту ситуацию раскачивать. Хотя бы для того, чтобы получить больше денег на обеспечение безопасности», – добавил экономист.

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