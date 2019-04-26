Известный эксперт потерял веру в светлое будущее Украины

26.04.2019, Киев, Игорь Петров

У новоизбранного президента Владимира Зеленского вряд ли получится обуздать разгул преступности и коррупции на Украине.

Об этом в эфире канала «Главновости» заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я подозреваю, что пар выйдет в свисток. Кого он будет наказывать? Дай Бог, чтобы поймали каких-то условно нелояльных «свинарчуков». Но они, скорее всего, покинут пределы страны. Депутаты, которых можно привлечь к ответственности, скорее всего будут прикрываться неприкосновенностью. При угрозе ловить их они просто покидают пределы страны. Что, Зеленский будет хватать их за ляжки в Борисполе и останавливать?», – сказал Марунич.

Он не верит в восстановление законности и правопорядка в Украине и признался, что готов покинуть страну.

«В последние годы проживание в этой стране внушает пессимизм. Уровень бардака и преступности даже в столичном Киеве слишком высок. На пустом месте вы можете поиметь большие проблемы просто из-за того, что институты власти не работают, полиция не работает. Всем наплевать.

Месяц назад у меня угнали машину из-под дома, полиция ее не ищет вообще. Киевской полиции наплевать. И таких как я десять человек, у которых за последний месяц угнали машины. И во всех райуправлениях полиции на всех наплевать. Это типичный пример.

И это не автомобиль стоимостью 200 тысяч евро, на него тоже зарабатывали тяжким трудом. Вот реальный пример – можно искать, но всем наплевать. А реформой полиции кичились, Аваков остается при власти. Вот как работает система государства Украина – она не работает», – резюмировал эксперт.