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Известный грузинский политолог Шота Апхаидзе заявил, что он сам и ряд его коллег попали в список СБУ «на ликвидацию».

«Грузинские чиновники, а также представители внешней разведки Грузии сообщили мне, что СБУ по примеру израильского «Моссада» составлен Killing list, куда включены трое грузинских граждан – идеологические враги киевского режима. Это я, а также журналист Гулбаат Рцхиладзе и боец из Грузии по имени Гиви, который воюет в народной армии ЛНР. Полученным данным я склонен верить. У наших разведчиков есть серьезные источники и среди «Грузинского легиона», и украинских политиков», – рассказал Апхаидзе «ПолитНавигатору».

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Политолог предположил, почему оказался в списке врагов киевского режима.

«За правду. За разоблачение Зеленского, Арестовича, Арахамия, Гончаренко, раскрытие схем этих п***ов 2014 года, когда они назначали на разные должности представителей карателей режима Саакашвили. И разоблачений того, чем они занимаются сейчас, после начала СВО», – сказал грузинский эксперт.

Он утверждает, что уже фиксировал за собой слежку – это были мужчины славянской внешности с украинским говором.

«На протяжении последних полутора месяцев я находился в Казахстане, где оформлял визу. И несколько раз обнаруживал за собой слежку. Причем, как правило, люди эти имели украинский говор. А одну из машин я потом опознал возле украинского посольства. Вообще, в Казахстане – очень большая украинская диаспора и очень активны украинские спецслужбы. Мне кажется, им поставлена задача создать конфликты, стравить казахов и русских», – предположил Апхаидзе.

Он полагает, что СБУ сейчас не случайно активизировалась и на грузинском направлении. Запад крайне недоволен, что Тбилиси, несмотря на шантаж и угрозы санкций, пошел на возобновление авиасообщения с Россией и восстановление безвизового режима.

Апхаидзе считает маловероятным, что власть дрогнет под напором уличных протестов, которые проводят саакашисты. Однако главным козырем Запада остаётся угроза государственного переворота – ведь в чиновничьих креслах, включая представителей силовых органов, остаётся немало американской агентуры.