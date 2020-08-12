Известный киевский майданщик разочаровался в евроинтеграции и мечтает вернуться во времена Януковича

12.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Скандально известный своими антироссийскими высказываниями и сотрудничеством с шарлатанами, участник двух майданов киевский журналист Дмитрий Гордон разочаровался в «европейском» курсе страны и захотел обратно в 2013 год.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, Украина должна быть нейтральным государством, каким была до госпереворота.

«Я не люблю вранья, вот честно – у меня от вранья шерсть дыбом встает. Вы скажите: «Мы Украину не берем ни в Евросоюз, ни в НАТО, и хватит заниматься манипуляциями». Я хотел бы, чтобы Украина была в НАТО, например. Очень хочу, потому что НАТО – это зонтик безопасности, защищающий нас от России. Но нас же туда не берут.

Я когда-то хотел, чтобы Украина была в Евросоюзе. Сейчас не хочу. Знаете почему? У Евросоюза столько своих проблем, что нам еще не хватало их проблемы на себя брать. Я хочу вообще, чтобы Украина была сейчас нейтральной страной. Такой, как Швейцария, Финляндия и так далее», – заявил Гордон.

Он также подчеркнул, что майданщики зря добились бегства президента Виктора Януковича, поскольку он и без госпереворота не имел шансов избраться на второй срок.

«Если с позиции сегодняшнего дня, когда у нас нет части территории и не предвидится ее вернуть, когда погибло столько людей, когда экономика такая, когда нет уверенности в завтрашнем дне – я, например, не знаю, что с моей страной будет завтра, я не знаю, будет ли моя страна. Я не отказался бы сейчас вернуться в 2013 год. Янукович все равно не дотянул бы дальше, его бы на следующий срок не выбрали, я в этом уверен.

Все равно как-то бы, мирным путем, власть пришла к другим людям, по-любому. Он уже был не в состоянии руководить страной, тем более, что он ей и не управлял, власть перешла к «младореформаторам» во главе с его старшим сыном Александром. Кто посчитает, сколько седых волос у людей появились за эти годы, у меня в частности. Кто посчитает, сколько тревожных дней и ночей мы прожили, сколько нервов ушло, сколько еще уйдет. Не знаю, все познается в сравнении, обратного отсчета нет, но я не возражал бы вернуться в 13-й год», – резюмировал Гордон.