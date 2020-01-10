Известный киевский майданщик возопил о реванше и поражении Украины

10.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина стоит на пороге реванша – все «достижения» Евромайдана 2014 года под угрозой.

Об этом в эфире 5 канала заявил боевик-автомайданщик, бывший замминистра по делам «оккупированных территорий», экс-губернатор Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Туки, наступивший 2020 год может стать «шальным» для майданщиков.

«У меня есть стойкое ощущение реванша. Реванш – это абсолютно закономерная последовательность после любой революции. Сейчас фактически решается судьба – сможет ли защититься революция достоинства или она будет приговорена к поражению. Я вынужден, к сожалению, признать, что 19-й год, с моей точки зрения, был очень неспокойный и бурный, а 20-й имеет все признаки стать еще более шальным», – заявил Тука.