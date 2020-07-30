Известный композитор: «На Украине взращивают гитлерюгенд»

30.07.2020, Киев, Игорь Петров

Если Украина примет вторым государственным языком русским, то это не будет означать, что он похоронит украинский.

Об этом в видеоблоге Елены Бондаренко заявил украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они разделили, по сути, общество на «наш» и «не наш», и сейчас говорят: «А как склеить Украину?». Ну как можно склеить Украину с людьми, которые тебя ненавидят патологически? Которые кричат, в истерике бьются, говоря, что как только [разрешить] русский язык, он сразу похоронит украинский. Как он похоронит украинский?

Я смотрел статистику изданий советских, их было масса на украинском языке. Все было в переводе. Был 82-й год когда я написал песню «Куда уехал цирк», и все издания музыкальные и какие угодно перепечатывали эту песню, но обязательно с переводом: «Куди поїхав цирк? Він вчора був ще тут, де ділися тепер ведмеді і верблюди».

Это все тут рассчитано на слой людей, который возник сейчас, слой молодых людей, слой людей которых мы называли «пионеры» раньше, а теперь можно назвать «гитлерюгенд». Ведь то, чем они занимаются в этих самых детских военизированных лагерях – учатся стрелять, учатся ненавидеть. Конкретная у них есть цель – это северный сосед. Ну, вырастят они уродов, понятно», – резюмировал Быстряков.