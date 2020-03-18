Известный майданщик поменял свое отношение к России

18.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине пора прекращать искать плохое в России и наконец осознать, что Киеву не светит ни ЕС, ни НАТО.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр транспорта Украины, бывший соратник президента Виктора Ющенко и активный участник первого Майдана Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ну что за дурная у нас привычка все заглядывать. У нас проблем – вынырнуть бы. Что мы смотрим, что вы волнуетесь, у них триллион «подушка». У них фонд национального спасения, который они потихоньку – хороший плохой Путин, – судя по его рейтингам в России и отсутствию революции, наверное, их устраивает. Давайте себе скажем: никакого Евросоюза не будет, ни в какое НАТО нас не примут, хватит эту лабуду и вранье нести. Потому что у нас нет ни денег, им не нужны мы, чтобы они своими деньгами встали на переднем крае конфликта с Россией. Им Польша нужна была как вывеска, они ее сделали», – заявил Червоненко.