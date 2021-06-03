Известный международник рассказал, где и в чем Россия ошиблась на Украине

03.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

И Россия, и Евросоюз совершили грубейшие ошибки, которые способствовали украинскому кризису.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» высказывает известный российский эксперт-международник, директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В случае с Россией речь идет не о действиях в Крыму, которые стали реакцией на переворот в Киеве, а прежде всего о логике поведения Москвы на протяжении предыдущих двух десятилетий, которая не позволила ей предотвратить украинский кризис 2014 года. Именно этот кризис стал переломным моментом во всей внешней политике России постсоветского периода», – сказал Тренин.

Он считает, что попытка Москвы включить Украину в состав Евразийского союза все равно бы провалилась.

«Украинский политический проект в принципе не совместим ни с какой степенью интеграции Украины с Россией, даже чисто культурной и языковой, я уже не говорю об экономической и тем более политической. Как только вы снимаете барьеры между двумя странами, то «украинство» оттесняется на задний план, а сама Украина становится частью большого пространства с центром в Москве.

В рамках замышлявшегося в начале 2010-х годов тесного интеграционного образования Украина становилась бы важной частью единого целого. «Самостийность» в условиях этого проекта означала бы региональную культурную автономию. Прекрасных украинских песен, «вышиванок» и всей украиноязычной литературы не хватило бы в тех условиях для создания современной государственности», – считает эксперт.

Собеседник издания полагает, что событиям на Украине надо было дать возможность идти своим чередом и использовать их результаты с пользой для России.

«Отправной точкой, с опорой на исторический опыт, включая весь постсоветский период, могла бы стать убежденность, что украинской элите нельзя доверять ни в коем случае, что у России на Украине нет и не может быть надежных политических союзников. Строя свою политику на этом основании, Москва в 2013 году могла бы решить: пусть Украина, если она того желает, в полной мере хлебнет европейской ассоциации. После этого там неизбежно разовьются социально-политические процессы, которые Россия, не вмешиваясь в них, будет внимательно отслеживать и использовать в своих интересах», – отметил международник.

Он добавляет, что главный ресурс, который Россия могла бы приобрести на Украине, — это квалифицированные кадры в научно-технической и производственной сферах.

«Можно было бы предположить, что в результате сближения с Евросоюзом распались бы многие производственные цепочки, заточенные на сотрудничество с Россией (что в итоге и произошло), и квалифицированные специалисты остались бы без работы. Вот их нужно было бы приглашать на работу и постоянное жительство в Россию. Нам такие кадры очень нужны. Но что случилось, то случилось. В результате Крым стал частью Российской Федерации. На мой взгляд, в соответствии с волей подавляющего большинства жителей», – заявил Тренин.

Он также считает, большой ошибкой ставку России на Виктора Януковича.

«На Януковича нельзя было полагаться, это человек совершенно без принципов, без внутреннего стержня. Абсолютно продажный криминальный тип», – резюмировал эксперт.