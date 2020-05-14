Известный московский врач пугает грядущей большой пандемией

14.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Нынешняя коронавирусная инфекция не самое опасное из известных на сегодня в мире заболеваний

Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказал известный московский доктор, главврач 71-й городской клинической больницы Александр Мясников.

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«Только в России от не ковидной пневмонии умирает 25 тысяч человек. Для пожилого человека, который заболевает любой пневмонией достаточно тяжелой, чтобы лечиться в больнице, смертность 25%. И в последующие месяцы на период выздоровления – еще 7% смертность. Итого: 32 % смертность от обычной пневмонии у пожилых, которые лечатся в госпиталях. Если сравнивать эти цифры, то ковид пока не дотягивает. Даже учитывая возможные мультипликации, все равно даже увеличение в два-три раза – это только приблизит к смертности от СПИДа. Но до туберкулеза будет еще далеко», – отметил Мясников.

Он предполагает, что статус пандемии введен ВОЗ как реакция на неизвестную угрозу, поскольку COVID-19 новое и плохо изученное заболевание.

«Везде среагировали поздно. У нас, кстати, среагировали нормально. Вовремя. У нас был этот временной промежуток. Мы ничего не знали ничего об этом вирусе. Я говорил раньше, что инфекция не столь опасна, как могла бы быть. Это не птичий грипп со смертностью 35%, который не остановить, потому что птицы летают через границы. Но это учения перед большой пандемией – мы должны отработать действия. Эта пандемия показала, что в мире к ней не готовы», – считает доктор.

Он обращает внимание, что были учебники, как действовать, были алгоритмы действий, но ничего не сработало.

«Это не у нас не сработало, где мы могли бы свалить на наше разгильдяйство, а не сработало ни в Америке, где медицина отрегулирована, как устав морской пехоты, ни в Европе. Почему – до сих пор не ясно. Будут сделаны выводы. Мы не можем жить вечно в самоизоляции», – резюмировал Мясников.