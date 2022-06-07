Известный музыкант: После «Байрактаров» для Украины в Турцию ни ногой

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Новости Украины

Нужно довести до конца военную операцию на Украине и не дать заднюю.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заслуженный артист России бывший музыкант рок-группы «Парк Горького» Александр Маршал.

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Он опроверг слухи, что сломал на отдыхе в Турции ногу, катаясь на гидроцикле.

«Это все вранье. С тех пор, как турецкий истребитель в небе над Сирией сбил российский Су-24, и бандиты, подконтрольные Анкаре, расстреляли катапультировавшегося летчика Олега Пешкова, я в эту страну ни ногой! Ни отдыхать, ни просто так, ни по делу — никак. За наших летчиков, за Байрактары, которые Турция поставляет Украине», – сказа музыкант «Известиям».

Он рассказал, что общается со штурманом Су-24, которого спасли, и тот рассказал, как все было с самолетом.

«Ужасно. Подло, в спину. В память о подполковнике Пешкове я написал песню», – говорит исполнитель.

Также он поддержал СВО, которую проводит Россия на Украине.

«Я не политик и не военный, но ребята в госпиталях, к которым я ездил, говорили мне, что все они вернутся в Донбасс. Иначе будет стыдно перед погибшими ребятами. И самое главное, чтобы мы не «включили заднюю». Говорят, они не смогут пережить, если им скажут — все, стоп», – резюмировал Маршал.