Известный одессит объявил сближение с Россией «всеобщим благом»

28.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинские националисты предлагают жить по принципу «пусть у меня не будет глаза, а у москаля не будет двух», но на деле выходит наоборот.

Об этом в интервью “Комсомольской правде” рассказал одесский краевед, историк и журналист, почетный гражданин Одессы Олег Губарь.

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“У Украины очень выгодное положение. Сохраняя нейтралитет, не примыкая ни к России, ни к Европе (как говорят, умный теленок двух маток сосет) можно было сохранить возможность транзита – не только ресурсов, но и железнодорожный, автомобильный, морской транзит. А сейчас уже даже газовый транзит из России под угрозой. Морской – уже давно завял, посещаемость одесского порта резко упала, ведь все российское блокируется. А это огромные деньги”, – сказал Губарь.

“То есть получается: назло кондуктору возьму билет и пойду пешком. Какой смысл? Что мы приобрели? Чашку кофе в Венской опере? Это цена получения безвиза и томоса? Приходят новые матросы железняки и швондеры, но с советских времен украинские закрома опустели. Инфраструктура изношена, в Одессе, да и в других городах постоянно лопаются коммуникации. Сближение с Россией – это не просто наши «ватные устремления», это шкурный интерес! Это всеобщее благо!”, – убежден собеседник издания.

Он обращает внимание, что так называемые радикальные патриоты просят потерпеть лет 10 или 20 – мол, потом все будет хорошо.

“Но мы так уже жили! Хрущев нам обещал через 20 лет коммунизм, а Парубий обещает через 20 лет победу антикоммунизма. Чем тогда это отличается от ГУЛАГа? Пусть вымрет куча людей ради новой «светлой» идеи? Радикалы нам предлагают жить по принципу «пусть у меня не будет глаза, а у москаля не будет двух», но на самом деле выходит наоборот. Государству можно простить очень многое, но оно должно выполнять свою главную функцию: защищать права и имущество людей”, – резюмировал Губарь.