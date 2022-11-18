«Известный педераст» Данилко устроил антироссийский шабаш в Кишиневе

18.11.2022  01:14 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Молдова, Русофобия, Скандал, Украина
Новости Украины

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, дал концерт в Кишиневе. В начале выступления он сообщил, что выступление получило «романтическое название»: «Путин, чтоб ты сдох».

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, дал концерт в Кишиневе. В...

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Темы Путина была сквозной. Данилко поинтересовался свободными местами в кишиневской Костюженской психбольнице. «Забронируйте две коечки Шойгу и Патрушеву. И потом подскажите, где у вас хороший морг – для Путина. От суку ненавижу», – сказал Данилко.

А потом принялась скандировать вместе со своей группой: «Путин, чтоб ты сдох». Также они выкрикивали: «Слава Украине» и «Геть с Украины, москаль некрасивый»

В песне «Лаша тумбай» заменил слова на  «Раша, Гудбай». «Сердючка» рассказала, как в Крыму Путина «манила пальцем», а если б знала, что все так будет, «заколола бы вилкой».

Кроме того, она постоянно жаловалась на отсутствие света в элитной квартире на Крещатике.

Обозреватель Владимир Букарский считает ситуацию вопиющей:

«В Молдове отменили концерты всех российских звёзд, поддержавших свою страну и свою армию, в частности, Григория Лепса. Зато афиши пестрят именами российских предателей или воспевателей киевского режима: Валерий Меладзе, Максим Галкин, Лобода, Сердючка…

Тот же Галкин в ходе своего выступления разразился антироссийским спичем на плохом румынском языке, ловя овации местной публики. Известный педераст Данилко творит уже не первую подобную выходку: у него было и «Раша гудбай» на «Евровидении», и «Батько наш Бандера», и многое другое.

У меня вопросов к молдавским импрессарио нет – я просто не хожу на концерты всей этой шелупони.  У меня вопросы к посольству Российской Федерации в Республике Молдова – почему оно оставляет эти выходки без ответа? Почему посол Молдовы в России до сих пор не вызван на Смоленскую площадь после этого инцидента?

Где акции протеста у молдавского посольства в Москве? Очень надеюсь, что российские дипломаты выйдут из образа вечных терпил и вспомнят, что они, вообще-то, представляют великую державу».

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