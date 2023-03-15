Известный певец рассказал, как засыпает под шоу Соловьева

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Покинувшие Россию звезды шоу-бизнеса не заслуживают того, чтобы о них говорили.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил известный советский и российский певец Юрий Антонов.

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«Я абсолютно согласен с тем, что о них не стоит вообще говорить. На все сто процентов согласен с Валерией. Это их право: уехали – и до свидания! Не надо о них вообще вспоминать. Пусть живут, как считают нужным. А они мелькают. Без конца муссируют тему, как они там живут, на что живут! Зачем? Народ это не интересует», – сказал исполнитель «Московскому комсомольцу».

По его словам, ни с кем из уехавших знаменитостей он отношений не поддерживает и не смотрит их выступления по ТВ.

«Я не смотрю программы о звездах. Когда их где-то показывают, я переключаю канал. Мне это не интересно не как профессионалу в своей сфере, а как личности», – добавил певец.

При этом он признается, что сейчас его больше интересуют политические программы, а шоу Владимира Соловьева он смотрит ежедневно, поскольку эта программа действует как успокоительное.

«Я под нее засыпаю», – подчеркнул Антонов.