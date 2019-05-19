19.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Крым, Украина
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Известный писатель-националист: Украина присоединит земли, о которых и не мечтали


Заявления киевских политиков о скором возврате Крыма являются враньем. Украина не сможет вернуть Крымский полуостров и Донбасс в обозримом будущем.

Об этом в эфире «5 канала» заявил популярный среди украинских националистов писатель Василий Шкляр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политики будут вам врать, что Крым завтра будет наш или через год. Я считаю, что не будет. Я не говорил, что нужно его России отдать, я говорил, что это земля крымских татар, у них другой нет. И сейчас к этой мысли склоняется большинство, даже политики, что Крыму нужно дать статус крымско-татарской автономии.

А с Донбассом, когда говорю, что он не стоит, я говорю о гибели того количества военных, если бы мы сейчас пошли в наступление его отбирать. Куда полномасштабную войну вести против такого врага?

Нужно строить такую Украину, что, когда наступит геополитический разлом в 21 веке, если мы будем сильными, привлекательными, успешными, будет модерная и современная Украина, то к ней присоединятся все исконные украинские земли, возможно даже те, о которых мы еще не мечтаем», – считает украинский фантаст.

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