Известный поджигатель войны проинспектировал ВСУ в Донбассе

29.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Поддержавший госпереворот на Украине французский пропагандист и и публицист Бернар-Анри Леви посетил один из украинских пунктов пропуска на линии разграничения в Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Иностранного гостя встретил первый заместитель начальника Восточного регионального управления ГНСУ полковник Александр Птица.

«Для пограничников из состава Объединенных сил основной во время выполнения задач в КПВВ есть составляющая по безопасности ­– противодействие перемещению через линию разграничения оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотических средств, а также – противодействие проникновению представителями незаконных вооруженных формирований на контролируемую территорию Украины», – доложил командир визитёру.

В ходе визита Бернар-Анри Леви ознакомился с порядком функционирования контрольных пунктов и отдельно отметил как позитив – обеспечение гражданам быстрого и комфортного пересечения линии разграничения.

«Главное ваше оружие – то, что вы показываете, как это: проживать там и проживать здесь», – сказал француз украинским пограничникам.

Также один из вдохновителей Майдана выразил поддержку украинским военным, «противостоящим вооруженной агрессии РФ».

Ранее историк и политический обозреватель Владимир Корнилов характеризовал Леви как «медиадеятеля, называющего себя философом».

«Его имя хорошо известно гражданам тех стран, в которых Западу удалось свергнуть правительство и организовать какую-нибудь бойню. Как только где-то происходит очередная »цветная революция», Леви тут как тут.

Он отметился поддержкой вторжения в Афганистан, гражданской войны в Югославии, вторжения Грузии в Южную Осетию, «арабской весны». Был очень активен в подталкивании Запада к «гуманитарным бомбежкам» Ливии, после чего радостно расхаживал по разрушенному Бенгази, обещая: «Мы принесем ливийцам гражданское общество и демократию». Результат всем известен: Ливия ввергнута в гражданскую войну, масса жертв и руин», – писал Корнилов.

Также в свое время Леви, побывав в Киеве, заявил, что нигде не обнаружил фашистов.