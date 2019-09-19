Известный политолог получил гражданство России

19.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Историк и политолог Владимир Корнилов сегодня получил паспорт гражданина России – хотя он покинул Украину уже несколько лет назад, известный эксперт сознательно решил пройти всю процедуру легализации РФ на общих основаниях.

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О получении паспорта Корнилов сообщил в эфире телеканала «Россия-1», назвав это одним из самых долгожданных событий в своей жизни, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда распалась моя Родина, Советский Союз, в 1991 году, для меня это была личная трагедия, и я поклялся, что буду делать всё, чтобы мой родной Донбасс никогда не отрывался от моей родной России, был в итоге в едином государстве. Сегодня я сделал шаг в этом направлении, имея теперь паспорта ДНР и РФ.

Я желаю всем моим согражданам в Донбассе стать в скором времени гражданами РФ, и чтобы эти паспорта в итоге слились в один единый паспорт», – заявил Корнилов.

Телеведущий и политолог Дмитрий Куликов от души поздравил коллегу с знаменательным событием.